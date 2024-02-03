Байден и глава Пентагона сделали заявления относительно ударов США по Ираку и Сирии

После атаки на американские и коалиционные силы на северо-востоке Иордании на прошлой неделе, в результате которой погибли трое американских военнослужащих, по указанию президента Байдена США нанесли удары по семи объектам в Ираке и Сирии. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, говорится на сайте ведомства, передает УНН.

Детали

Отмечается, что среди семи объектов, которые атаковали силы США есть 85 целей, которые использует Корпус стражей революции (КСИР).

Это начало нашего ответа. Президент распорядился принять дополнительные меры, чтобы привлечь КСИР и связанные с ним вооружённые формирования к ответственности за нападения на силы США и коалиции говорится в заявлении главы Пентагона.

Он подчеркнул, что удары будут разворачиваться во время и в местах.

Мы не стремимся к конфликту на Ближнем Востоке или где-либо еще, но президент и я не потерпим нападений на американские силы. Мы примем все необходимые меры, чтобы защитить Соединенные Штаты, наши силы и наши интересы добавил Остин.

Дополнение

Президент Джо Байден также сделал заявление относительно ударов США на Ближнем Востоке.

Байден рассказал, что общался с семьями трех погибших американских солдат, которые были убиты на базе в Иордании.

Сегодня днем по моему указанию вооруженные силы США нанесли удары по объектам в Ираке и Сирии, которые КСИР и связанные с ним вооруженные формирования используют для нападения на силы США. Наш ответ начался сегодня. Это будет продолжаться во времена и местах, которые мы выберем говорится в заявлении президента США.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты не стремятся к конфликту на Ближнем Востоке или где-либо еще в мире.

Но пусть знают все те, кто может причинить нам вред: если вы нанесете вред американцу, мы ответим подытожил Байден.

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