Решение о новом главе Офиса президента еще не принято - Зеленский
Киев • УНН
Владимир Зеленский заявил, что пока не определился с кандидатурой нового руководителя Офиса президента. Однако, по его словам, все потенциальные кандидаты готовы возглавить учреждение и никто не отказался. Об этом президент Украины сообщил во время общения с журналистами, передает УНН.
Детали
Владимир Зеленский сообщил, что провел несколько консультаций с людьми, которых рассматривают как возможных руководителей Офиса президента.
Я провел несколько консультаций со всеми, кого вы знаете. Все они готовы подставить плечо, никто не отказывался, все готовы возглавить мой офис. Я уже и говорил и не буду повторять
А также, добавил:
"Есть много технических вопросов по этому поводу, поэтому я еще сам не решил, кто возглавит офис президента" - подчеркнул Зеленский.
Напомним
