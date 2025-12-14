$42.270.00
Рішення щодо нового очільника Офісу президента ще не ухвалене - Зеленський

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Президент Володимир Зеленський повідомив, що ще не визначився з кандидатурою нового керівника Офісу президента. Він провів консультації з потенційними кандидатами, які всі готові очолити установу.

Рішення щодо нового очільника Офісу президента ще не ухвалене - Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що наразі не визначився з кандидатурою нового керівника Офісу президента. Однак, за його словами, всі потенційні кандидати готові очолити установу й ніхто не відмовився. Про це президент України повідомив під час спілкування з журналістами, передає УНН.

Деталі

Володимир Зеленський повідомив, що провів кілька консультацій з людьми, яких розглядають як можливих очільників Офісу президента.

Я провів кілька консультацій з усіма, кого ви знаєте. Всі вони готові підставити плече, ніхто не відмовлявся, всі готові очолити мій офіс. Я вже і говорив і не буду повторювати

- наголосив Володимир Зеленський.

А також, додав:

"Є багато технічних питань з цього приводу, тому я ще сам не вирішив, хто очолить офіс президента" - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо

Україна ще не отримала офіційної реакції від США щодо останніх пропозицій до мирного плану. Президент Зеленський зауважив, що певні сигнали надходять через переговорну команду.

Алла Кіосак

Політика
Війна в Україні
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна