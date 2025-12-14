Рішення щодо нового очільника Офісу президента ще не ухвалене - Зеленський
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський повідомив, що ще не визначився з кандидатурою нового керівника Офісу президента. Він провів консультації з потенційними кандидатами, які всі готові очолити установу.
Володимир Зеленський заявив, що наразі не визначився з кандидатурою нового керівника Офісу президента. Однак, за його словами, всі потенційні кандидати готові очолити установу й ніхто не відмовився. Про це президент України повідомив під час спілкування з журналістами, передає УНН.
Деталі
Володимир Зеленський повідомив, що провів кілька консультацій з людьми, яких розглядають як можливих очільників Офісу президента.
Я провів кілька консультацій з усіма, кого ви знаєте. Всі вони готові підставити плече, ніхто не відмовлявся, всі готові очолити мій офіс. Я вже і говорив і не буду повторювати
А також, додав:
"Є багато технічних питань з цього приводу, тому я ще сам не вирішив, хто очолить офіс президента" - підкреслив Зеленський.
