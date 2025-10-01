Рекорд на отечественном авторынке: украинцы приобрели почти 7 тыс. новых легковушек в сентябре

Спрос на новые автомобили вырос. В то же время стало известно о лидерстве китайской BYD на рынке, но в ТОП-списке также Toyota и Volkswagen, передает УНН со ссылкой на УкрАвтопром.

Детали

За сентябрь 2025 года украинцы приобрели более 6,8 тыс. новых легковых автомобилей. Если сравнивать с данными за соответствующий месяц прошлого года, рост на уровне 20%. Относительно августа 2025г. спрос на новые авто вырос на 1%.

Объявлен ТОП-10 автомобильных производителей, имеющих наибольший спрос:

BYD - 989 ед. (+438% к сентябрю 2024г.). TOYOTA - 828 ед. (-1%). VOLKSWAGEN - 733 ед. (+118%). Впервые бестселлером месяца стал электромобиль VOLKSWAGEN ID.Unyx RENAULT - 471 ед. (-13%). SKODA - 467 ед. (+5%). BMW - 366 ед. (-16%). HYUNDAI - 347 ед. (+47%). ZEEKR - 248 ед. (+103%). MAZDA - 244 ед. (+17%). HONDA - 216 ед. (+50%).

Напомним

В течение августа текущего года в Украине добавлено более 7,9 тыс. электромобилей, что на 13% больше, чем в июле.

В августе 2025 года украинцы приобрели 6,8 тыс. новых легковых авто, что на 16% меньше, чем в августе 2024 года.