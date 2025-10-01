Рекорд на отечественном авторынке: украинцы приобрели почти 7 тыс. новых легковушек в сентябре
Киев • УНН
В сентябре 2025 года украинцы приобрели более 6,8 тыс. новых легковых автомобилей, что на 20% больше, чем в прошлом году. Лидером рынка стала китайская BYD, опередив Toyota и Volkswagen.
За сентябрь 2025 года украинцы приобрели более 6,8 тыс. новых легковых автомобилей. Если сравнивать с данными за соответствующий месяц прошлого года, рост на уровне 20%. Относительно августа 2025г. спрос на новые авто вырос на 1%.
Объявлен ТОП-10 автомобильных производителей, имеющих наибольший спрос:
- BYD - 989 ед. (+438% к сентябрю 2024г.).
- TOYOTA - 828 ед. (-1%).
- VOLKSWAGEN - 733 ед. (+118%). Впервые бестселлером месяца стал электромобиль VOLKSWAGEN ID.Unyx
- RENAULT - 471 ед. (-13%).
- SKODA - 467 ед. (+5%).
- BMW - 366 ед. (-16%).
- HYUNDAI - 347 ед. (+47%).
- ZEEKR - 248 ед. (+103%).
- MAZDA - 244 ед. (+17%).
- HONDA - 216 ед. (+50%).
В течение августа текущего года в Украине добавлено более 7,9 тыс. электромобилей, что на 13% больше, чем в июле.
В августе 2025 года украинцы приобрели 6,8 тыс. новых легковых авто, что на 16% меньше, чем в августе 2024 года.