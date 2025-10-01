$41.140.18
Эксклюзив
12:21
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
10:38
Вениславский объяснил, чем полезно для государства разрешение на выезд из Украины мужчин до 22 лет и как оно повлияло на мобилизацию
09:34
Президент поручил полную проверку после гибели 9 человек из-за непогоды в ОдессеPhoto
Эксклюзив
1 октября, 06:00
Вырастут ли тарифы на электроэнергию для населения в ноябре – ответ МинэнергоPhoto
1 октября, 05:57
Правительство США приостановило работу впервые с 2019 года: кто получит зарплату во время шатдауна, а кто - нет
1 октября, 05:47
Восьмидневный блэкаут: в ЕС призвали рф немедленно вывести все свои силы из ЗАЭС и всей Украины
1 октября, 05:00
Новая категория получателей базовой социальной помощи, назначение субсидий, изъятие монет: нововведения с первого октябряPhoto
30 сентября, 17:35
Важно, чтобы мир знал, какие могут быть последствия: Зеленский обсудил с генсеком ООН самый долгий блэкаут на оккупированной ЗАЭС
Эксклюзив
30 сентября, 16:26
Когда делать прививку от гриппа и как долго длится защита: в начале эпидсезона врач ответил на основные вопросы
Эксклюзив
30 сентября, 13:32
Вместо министров - предприниматели: что не так с уголовными производствами НАБУ
Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно Степану Чубенко: кто он и что случилось с его убийцамиPhoto13:07
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
Эксклюзив
12:21
Цены на лекарства растут, доверие падает: почему "Дарница" проигрывает битву за потребителя11:02
Всемирный день шоколада: топ-5 сладких рецептов, которые стоит приготовить сегодняPhoto10:37
Вырастут ли тарифы на электроэнергию для населения в ноябре – ответ МинэнергоPhoto
Эксклюзив
1 октября, 06:00
Рекорд на отечественном авторынке: украинцы приобрели почти 7 тыс. новых легковушек в сентябре

Киев • УНН

 744 просмотра

В сентябре 2025 года украинцы приобрели более 6,8 тыс. новых легковых автомобилей, что на 20% больше, чем в прошлом году. Лидером рынка стала китайская BYD, опередив Toyota и Volkswagen.

Рекорд на отечественном авторынке: украинцы приобрели почти 7 тыс. новых легковушек в сентябре

Спрос на новые автомобили вырос. В то же время стало известно о лидерстве китайской BYD на рынке, но в ТОП-списке также Toyota и Volkswagen, передает УНН со ссылкой на УкрАвтопром.

Детали

За сентябрь 2025 года украинцы приобрели более 6,8 тыс. новых легковых автомобилей. Если сравнивать с данными за соответствующий месяц прошлого года, рост на уровне 20%. Относительно августа 2025г. спрос на новые авто вырос на 1%.

Объявлен ТОП-10 автомобильных производителей, имеющих наибольший спрос:

  1. BYD - 989 ед. (+438% к сентябрю 2024г.).
    1. TOYOTA - 828 ед. (-1%).
      1. VOLKSWAGEN - 733 ед. (+118%). Впервые бестселлером месяца стал электромобиль VOLKSWAGEN ID.Unyx
        1. RENAULT - 471 ед. (-13%).
          1. SKODA - 467 ед. (+5%).
            1. BMW - 366 ед. (-16%).
              1. HYUNDAI - 347 ед. (+47%).
                1. ZEEKR - 248 ед. (+103%).
                  1. MAZDA - 244 ед. (+17%).
                    1. HONDA - 216 ед. (+50%).

                      Напомним

                      В течение августа текущего года в Украине добавлено более 7,9 тыс. электромобилей, что на 13% больше, чем в июле.

                      В августе 2025 года украинцы приобрели 6,8 тыс. новых легковых авто, что на 16% меньше, чем в августе 2024 года.

                      Игорь Тележников

                      Авто
                      Volkswagen
                      Hyundai
                      Toyota
                      Украина