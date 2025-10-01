Рекорд на вітчизняному авторинку: українці придбали майже 7 тис. нових легковиків у вересні

$41.140.18
48.300.14
ukenru
Ексклюзив
14:16 • 954 перегляди
“Будуть неспроможні достатньо швидко реагувати на будь-яке загострення і на проблеми”: політолог оцінив, як шатдаун у США може вплинути на Україну
Ексклюзив
12:21 • 16285 перегляди
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
10:38 • 15966 перегляди
Веніславський пояснив, чим корисний для держави дозвіл на виїзд з України чоловіків до 22 років і як він вплинув на мобілізацію
09:34 • 15897 перегляди
Президент доручив повну перевірку після загибелі 9 людей через негоду в ОдесіPhoto
Ексклюзив
1 жовтня, 06:00 • 51160 перегляди
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь МіненергоPhoto
1 жовтня, 05:57 • 39746 перегляди
Уряд США призупинив роботу вперше з 2019 року: хто отримає зарплату під час шатдауну, а хто - ні
1 жовтня, 05:47 • 30680 перегляди
Восьмиденний блекаут: в ЄС закликали рф вивести негайно всі свої сили із ЗАЕС та всієї України
1 жовтня, 05:00 • 48351 перегляди
Нова категорія отримувачів базової соціальної допомоги, призначення субсидій, вилучення монет: нововведення із першого жовтняPhoto
30 вересня, 17:35 • 25499 перегляди
Важливо, щоб світ знав, які можуть бути наслідки: Зеленський обговорив із генсеком ООН найдовший блекаут на окупованій ЗАЕС
Ексклюзив
30 вересня, 16:26 • 34787 перегляди
Коли робити щеплення від грипу і як довго триває захист: на початку епідемсезону лікар відповів на основні питання
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
4.1м/с
64%
757мм
Популярнi новини
В Одесі майже добу ліквідовують наслідки негоди: 9 людей загинули, у тому числі дитинаPhoto1 жовтня, 05:18 • 34764 перегляди
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візкуVideo1 жовтня, 07:33 • 35667 перегляди
Орбан може отримати несподівану підтримку у спробах не допустити Україну до ЄС - Politico1 жовтня, 08:02 • 21200 перегляди
У Німеччині зафіксовано масові польоти дронів над об’єктами критичної інфраструктури - Spiegel1 жовтня, 08:09 • 27293 перегляди
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді Photo09:58 • 21457 перегляди
Публікації
Зеленський присвоїв звання Героя України посмертно Степанові Чубенку: хто він і що сталось з його вбивцямиPhoto13:07 • 10294 перегляди
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
Ексклюзив
12:21 • 16285 перегляди
Ціни на ліки ростуть, довіра падає: чому "Дарниця" програє бій за споживача11:02 • 13853 перегляди
Всесвітній день шоколаду: топ-5 солодких рецептів, які варто приготувати сьогодніPhoto10:37 • 14936 перегляди
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь МіненергоPhoto
Ексклюзив
1 жовтня, 06:00 • 51160 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Володимир Вакуленко
Федір Веніславський
Андрій Парубій
Віктор Орбан
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Копенгаген
Данія
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді Photo09:58 • 21615 перегляди
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візкуVideo1 жовтня, 07:33 • 35820 перегляди
Памела Андерсон здивувала Париж новим образом під час Тижня моди30 вересня, 18:48 • 25105 перегляди
Названо 50 найкращих ресторанів США та Канади: в яких містах вони розташовані30 вересня, 14:16 • 28624 перегляди
Маєток режисера Девіда Лінча виставлено на продаж за 15 мільйонів доларів30 вересня, 09:59 • 38650 перегляди
Актуальне
Financial Times
TikTok
Tesla Model Y
E-6 Mercury
Детонатор

Рекорд на вітчизняному авторинку: українці придбали майже 7 тис. нових легковиків у вересні

Київ • УНН

 • 846 перегляди

У вересні 2025 року українці придбали понад 6,8 тис. нових легкових автомобілів, що на 20% більше, ніж торік. Лідером ринку стала китайська BYD, випередивши Toyota та Volkswagen.

Рекорд на вітчизняному авторинку: українці придбали майже 7 тис. нових легковиків у вересні

Попит на нові автомобілі зріс. Водначас стало відомо про лідерство китайської BYD на ринку, але у ТОП-списку також Toyota і Volkswagen, передає УНН із посиланням на УкрАвтопром.

Деталі

За вересень 2025 року українці придбали понад 6,8 тис. нових легкових автомобілів. Якщо порівнювати з даними за відповідний місяць минулого року, зростання на рівні 20%. Відносно серпня 2025р. попит на нові авто зріс на 1%.

Оголошено ТОП-10 автомобільних виробників, які мають найбільший попит:

  1. BYD - 989 од. (+438% до вересня 2024р.).
    1. TOYOTA - 828 од. (-1%).
      1. VOLKSWAGEN - 733 од. (+118%). Вперше бестселером місяця став електромобіль VOLKSWAGEN ID.Unyx
        1. RENAULT - 471 од. (-13%).
          1. SKODA - 467 од. (+5%).
            1. BMW - 366 од. (-16%).
              1. HYUNDAI - 347 од. (+47%).
                1. ZEEKR - 248 од. (+103%).
                  1. MAZDA - 244 од. (+17%).
                    1. HONDA - 216 од. (+50%).

                      Нагадаємо

                      Протягом серпня поточного року в Україні додано понад 7,9 тис. електромобілів, що на 13% більше, ніж у липні.

                      У серпні 2025 року українці придбали 6,8 тис. нових легкових авто, що на 16% менше, ніж у серпні 2024 року. 

                      Ігор Тележніков

                      Авто
                      Volkswagen
                      Hyundai
                      Toyota
                      Україна