Рекорд на вітчизняному авторинку: українці придбали майже 7 тис. нових легковиків у вересні

Попит на нові автомобілі зріс. Водначас стало відомо про лідерство китайської BYD на ринку, але у ТОП-списку також Toyota і Volkswagen, передає УНН із посиланням на УкрАвтопром.

Деталі

За вересень 2025 року українці придбали понад 6,8 тис. нових легкових автомобілів. Якщо порівнювати з даними за відповідний місяць минулого року, зростання на рівні 20%. Відносно серпня 2025р. попит на нові авто зріс на 1%.

Оголошено ТОП-10 автомобільних виробників, які мають найбільший попит:

BYD - 989 од. (+438% до вересня 2024р.). TOYOTA - 828 од. (-1%). VOLKSWAGEN - 733 од. (+118%). Вперше бестселером місяця став електромобіль VOLKSWAGEN ID.Unyx RENAULT - 471 од. (-13%). SKODA - 467 од. (+5%). BMW - 366 од. (-16%). HYUNDAI - 347 од. (+47%). ZEEKR - 248 од. (+103%). MAZDA - 244 од. (+17%). HONDA - 216 од. (+50%).

Нагадаємо

Протягом серпня поточного року в Україні додано понад 7,9 тис. електромобілів, що на 13% більше, ніж у липні.

У серпні 2025 року українці придбали 6,8 тис. нових легкових авто, що на 16% менше, ніж у серпні 2024 року.