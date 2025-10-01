Рекорд на вітчизняному авторинку: українці придбали майже 7 тис. нових легковиків у вересні
Київ • УНН
У вересні 2025 року українці придбали понад 6,8 тис. нових легкових автомобілів, що на 20% більше, ніж торік. Лідером ринку стала китайська BYD, випередивши Toyota та Volkswagen.
Попит на нові автомобілі зріс. Водначас стало відомо про лідерство китайської BYD на ринку, але у ТОП-списку також Toyota і Volkswagen, передає УНН із посиланням на УкрАвтопром.
Деталі
За вересень 2025 року українці придбали понад 6,8 тис. нових легкових автомобілів. Якщо порівнювати з даними за відповідний місяць минулого року, зростання на рівні 20%. Відносно серпня 2025р. попит на нові авто зріс на 1%.
Оголошено ТОП-10 автомобільних виробників, які мають найбільший попит:
- BYD - 989 од. (+438% до вересня 2024р.).
- TOYOTA - 828 од. (-1%).
- VOLKSWAGEN - 733 од. (+118%). Вперше бестселером місяця став електромобіль VOLKSWAGEN ID.Unyx
- RENAULT - 471 од. (-13%).
- SKODA - 467 од. (+5%).
- BMW - 366 од. (-16%).
- HYUNDAI - 347 од. (+47%).
- ZEEKR - 248 од. (+103%).
- MAZDA - 244 од. (+17%).
- HONDA - 216 од. (+50%).
Нагадаємо
Протягом серпня поточного року в Україні додано понад 7,9 тис. електромобілів, що на 13% більше, ніж у липні.
У серпні 2025 року українці придбали 6,8 тис. нових легкових авто, що на 16% менше, ніж у серпні 2024 року.