Реформа ВСУ - Федоров очертил приоритетные направления работы Минобороны
Глава Минобороны Михаил Федоров анонсировал новую модель денежного довольствия и контрактную систему. Реформа также предусматривает четкие сроки службы и понятную логику ротаций личного состава.
Министр обороны Украины Михаил Федоров по итогам встречи с Президентом Владимиром Зеленским, представителями Правительства и военного командования рассказал, с чего именно начнется реформа Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Детали
На встрече также присутствовали премьер-министр Юлия Свириденко, главком ВСУ Александр Сырский, заместитель Руководителя Офиса Президента Украины Павел Палиса.
Михаил Федоров отметил, что Минобороны Украины готовит к реализации первые проекты в рамках реформы. Речь идет о справедливой модели денежного довольствия, новой контрактной системе с четкими сроками службы и понятной логикой ротаций, новых подходах к комплектации подразделений Сил обороны личным составом и так далее.
Контекст
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о старте реформы армии, раскрыв основные три пункта. Речь идет об увеличении денежного довольствия, специальных контрактах для пехотинцев и усилении контрактной системы таким образом, чтобы были понятны сроки службы.
Напомним
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подписал приказ об обязательной ротации военных на передовой - командиры должны обеспечить условия для пребывания бойцов на позициях до 2 месяцев с последующей обязательной ротацией в срок не позднее одного месяца.
Также УНН сообщал, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине до 2 августа.