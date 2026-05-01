Реформа ВСУ - Федоров очертил приоритетные направления работы Минобороны

Министр обороны Украины Михаил Федоров по итогам встречи с Президентом Владимиром Зеленским, представителями Правительства и военного командования рассказал, с чего именно начнется реформа Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство обороны Украины.

На встрече также присутствовали премьер-министр Юлия Свириденко, главком ВСУ Александр Сырский, заместитель Руководителя Офиса Президента Украины Павел Палиса.

Михаил Федоров отметил, что Минобороны Украины готовит к реализации первые проекты в рамках реформы. Речь идет о справедливой модели денежного довольствия, новой контрактной системе с четкими сроками службы и понятной логикой ротаций, новых подходах к комплектации подразделений Сил обороны личным составом и так далее.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о старте реформы армии, раскрыв основные три пункта. Речь идет об увеличении денежного довольствия, специальных контрактах для пехотинцев и усилении контрактной системы таким образом, чтобы были понятны сроки службы.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подписал приказ об обязательной ротации военных на передовой - командиры должны обеспечить условия для пребывания бойцов на позициях до 2 месяцев с последующей обязательной ротацией в срок не позднее одного месяца.

Также УНН сообщал, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине до 2 августа.