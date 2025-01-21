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Разбогател на $1 млн за время полномасштабной войны: задержан главный психиатр ВСУ

Киев  •  УНН

 • 1586 просмотра

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СБУ задержала главного психиатра ВСУ Олега Друзя за незаконное обогащение во время войны. Чиновник приобрел 4 автомобиля BMW, недвижимость и не задекларировал активы на сумму более $1 млн.

Правоохранители задержали главного психиатра ВСУ, который за время полномасштабной войны разбогател более чем на 1 млн долларов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.

Как сообщил УНН источник  в правоохранительных органах, речь идет о главном психиатре ВСУ Олеге Друзе.

Сотрудники Службы безопасности Украины при содействии министра обороны и Главнокомандующего ВСУ задержали главного психиатра Вооруженных Сил, который является заместителем Председателя Центральной ВВК и решает вопрос о пригодности военных к прохождению службы. По материалам дела, этот чиновник в течение полномасштабного вторжения приобрел необоснованных активов на более 1 млн долларов США

- информирует СБУ.

Сообщается, что при этом фигурант не отражал соответствующее имущество в своей декларации и оформил его на свою жену, дочь, сыновей и других посторонних лиц.

Как установило расследование, в течение 2022-2024 годов подозреваемый приобрел: 

  • частный дом в Обуховском районе Киевской области;
  • 2 квартиры в Киеве;
  • 1 квартиру в Одессе;
  • 2 земельных участка в Обуховском районе Киевской области;
  • БМВ Х7 2024 г.в;
  • БМВ Х7 2022 г.в;
  • БМВ Х5 2023 г.в;
  • БМВ Х3 2022 г.в;
  • а также другое имущество.

«Во время обысков у него следователи СБУ нашли также 152 тыс. долларов США и 34 тыс. евро», - говорится в сообщении.

Сейчас фигуранту готовится сообщение о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 368-5 (незаконное обогащение); ст. 366-2 (декларирование недостоверной информации).

«Решается вопрос об избрании меры пресечения и наложении ареста на активы чиновника», - информирует СБУ.

Чиновники Сил логистики ВСУ получили подозрения за схему с запчастями для бронетехники на 83 млн грн20.01.25, 13:21 • 50013 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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