Разбогател на $1 млн за время полномасштабной войны: задержан главный психиатр ВСУ
Киев • УНН
СБУ задержала главного психиатра ВСУ Олега Друзя за незаконное обогащение во время войны. Чиновник приобрел 4 автомобиля BMW, недвижимость и не задекларировал активы на сумму более $1 млн.
Правоохранители задержали главного психиатра ВСУ, который за время полномасштабной войны разбогател более чем на 1 млн долларов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.
Как сообщил УНН источник в правоохранительных органах, речь идет о главном психиатре ВСУ Олеге Друзе.
Сотрудники Службы безопасности Украины при содействии министра обороны и Главнокомандующего ВСУ задержали главного психиатра Вооруженных Сил, который является заместителем Председателя Центральной ВВК и решает вопрос о пригодности военных к прохождению службы. По материалам дела, этот чиновник в течение полномасштабного вторжения приобрел необоснованных активов на более 1 млн долларов США
Сообщается, что при этом фигурант не отражал соответствующее имущество в своей декларации и оформил его на свою жену, дочь, сыновей и других посторонних лиц.
Как установило расследование, в течение 2022-2024 годов подозреваемый приобрел:
- частный дом в Обуховском районе Киевской области;
- 2 квартиры в Киеве;
- 1 квартиру в Одессе;
- 2 земельных участка в Обуховском районе Киевской области;
- БМВ Х7 2024 г.в;
- БМВ Х7 2022 г.в;
- БМВ Х5 2023 г.в;
- БМВ Х3 2022 г.в;
- а также другое имущество.
«Во время обысков у него следователи СБУ нашли также 152 тыс. долларов США и 34 тыс. евро», - говорится в сообщении.
Сейчас фигуранту готовится сообщение о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 368-5 (незаконное обогащение); ст. 366-2 (декларирование недостоверной информации).
«Решается вопрос об избрании меры пресечения и наложении ареста на активы чиновника», - информирует СБУ.
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