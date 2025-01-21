Розбагатів на $1 млн за час повномасштабної війни: затримано головного психіатра ЗСУ

Правоохоронці затримали головного психіатра ЗСУ, який за час повномасштабної війни розбагатів на понад 1 млн доларів. Про це УНН повідомляє з посилання на СБУ.

Як повідомило УНН джерело в правоохоронних органах, ідеться про головного психіатра ЗСУ Олега Друзя.

Співробітники Служби безпеки України за сприяння міністра оборони та Головнокомандувача ЗСУ затримали головного психіатра Збройних Сил, який є заступником Голови Центральної ВЛК та вирішує питання щодо придатності військових до проходження служби. За матеріалами справи, цей посадовець протягом повномасштабного вторгнення набув необґрунтованих активів на понад 1 млн доларів США - інформує СБУ.

Повідомляється, що при цьому фігурант не відображав відповідне майно у своїй декларації та оформив його на свою дружину, доньку, синів та інших сторонніх осіб.

Як встановило розслідування, протягом 2022-2024 років підозрюваний придбав:

приватний будинок в Обухівському районі Київської області;

2 квартири в Києві;

1 квартиру в Одесі;

2 земельні ділянки в Обухівському районі Київської області;

БМВ Х7 2024 р.в.;

БМВ Х7 2022 р.в.;

БМВ Х5 2023 р.в.;

БМВ Х3 2022 р.в.;

а також інше майно.

"Під час обшуків у нього слідчі СБУ знайшли також 152 тис. доларів США та 34 тис. євро", - ідеться в повідомленні.

Наразі фігуранту готується повідомлення про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України: ст. 368-5 (незаконне збагачення); ст. 366-2 (декларування недостовірної інформації).

"Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та накладення арешту на активи посадовця", - інформує СБУ.

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Доповнення

Олег Друзь раніше вже потрапляв у скандали. Так, у 2017 році його відсторонювали від посади начальника клініки психіатрії Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь" у зв'язку з незадовільним виконанням службових обов'язків. Також було призначено службове розслідування.

Тоді один з демобілізованих АТОвців Мартін Брест заявляв, що Друзь "на "комітеті з питань охорони здоров'я" заявив (прочитав зі своєї презентації), що 93% учасників АТО є потенційною загрозою для суспільства ("прихований ворог")". "За його словами, 93 відсотки нас – проблемні, і нас треба лікувати", - писав тоді Брест.

Згодом стало відомо, що відсторонений на той час начальник клініки психіатрії Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь" полковник Олег Друзь вказав у декларації два позашляховики та низку об’єктів нерухомості вартістю понад 1 млн грн.