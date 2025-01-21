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Розбагатів на $1 млн за час повномасштабної війни: затримано головного психіатра ЗСУ

Розбагатів на $1 млн за час повномасштабної війни: затримано головного психіатра ЗСУ

Київ • УНН

 • 46151 перегляди

СБУ затримала головного психіатра ЗСУ Олега Друзя за незаконне збагачення під час війни. Посадовець придбав 4 автомобілі BMW, нерухомість та не задекларував активи на суму понад $1 млн.

Правоохоронці затримали головного психіатра ЗСУ, який за час повномасштабної війни розбагатів на понад 1 млн доларів. Про це УНН повідомляє з посилання на СБУ.

Як повідомило УНН джерело  в правоохоронних органах, ідеться про головного психіатра ЗСУ Олега Друзя.

Співробітники Служби безпеки України за сприяння міністра оборони та Головнокомандувача ЗСУ затримали головного психіатра Збройних Сил, який є заступником Голови Центральної ВЛК та вирішує питання щодо придатності військових до проходження служби. За матеріалами справи, цей посадовець протягом повномасштабного вторгнення набув необґрунтованих активів на понад 1 млн доларів США

- інформує СБУ.

Повідомляється, що при цьому фігурант не відображав відповідне майно у своїй декларації та оформив його на свою дружину, доньку, синів та інших сторонніх осіб.

Як встановило розслідування, протягом 2022-2024 років підозрюваний придбав: 

  • приватний будинок в Обухівському районі Київської області;
    • 2 квартири в Києві;
      • 1 квартиру в Одесі;
        • 2 земельні ділянки в Обухівському районі Київської області;
          • БМВ Х7 2024 р.в.;
            • БМВ Х7 2022 р.в.;
              • БМВ Х5 2023 р.в.;
                • БМВ Х3 2022 р.в.;
                  • а також інше майно.

                    "Під час обшуків у нього слідчі СБУ знайшли також 152 тис. доларів США та 34 тис. євро", - ідеться в повідомленні.

                    Наразі фігуранту готується повідомлення про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України: ст. 368-5 (незаконне збагачення); ст. 366-2 (декларування недостовірної інформації).

                    "Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та накладення арешту на активи посадовця", - інформує СБУ.

                    Посадовці Сил логістики ЗСУ отримали підозри за схему із запчастинами для бронетехніки на 83 млн грн20.01.25, 13:21 • 60631 перегляд

                    Доповнення

                    Олег Друзь раніше вже потрапляв у скандали. Так, у 2017 році його відсторонювали від посади начальника клініки психіатрії Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь" у зв'язку з незадовільним виконанням службових обов'язків. Також було призначено службове розслідування.

                    Тоді один з демобілізованих АТОвців Мартін Брест заявляв, що Друзь "на "комітеті з питань охорони здоров'я" заявив (прочитав зі своєї презентації), що 93% учасників АТО є потенційною загрозою для суспільства ("прихований ворог")". "За його словами, 93 відсотки нас – проблемні, і нас треба лікувати", - писав тоді Брест.

                    Згодом стало відомо, що відсторонений на той час начальник клініки психіатрії Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь" полковник Олег Друзь вказав у декларації два позашляховики та низку об’єктів нерухомості вартістю понад 1 млн грн.

                    Анна Мурашко

                    Анна Мурашко

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