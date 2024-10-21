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Ракетный удар по Кривому Рогу: 4 пострадавших, повреждены здания

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21 октября 2024, 05:01  •  2361 просмотра

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В результате ракетного удара по Кривому Рогу пострадали 4 человека, среди которых 12-летняя девочка. Повреждены отель, 5 многоэтажек, объект культуры, банк, 2 магазина и 14 автомобилей.

Противник обстрелял Днепропетровскую область. К сожалению, в результате ракетного удара по Кривому Рогу пострадали четыре человека, среди которых 12-летняя девочка. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Согласно информации, состояние ребенка оценивается как удовлетворительное, и он будет лечиться дома. Среди других пострадавших также были 22-летний мужчина и женщины 36 и 63 лет, которым также была оказана необходимая медицинская помощь.

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Кроме того, в результате атаки были повреждены отель, 5 многоэтажек, объект культуры, банк, 2 магазина и 14 автомобилей.

Также ночью агрессор обстрелял Никопольщину из тяжелой артиллерии, в частности по Марганцу, однако люди там остались невредимыми.

Количество раненых от обстрела Кривого Рога увеличилось до 3 человек20 октября 2024, 22:17 • 12555 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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