Ракетный удар по Кривому Рогу: 4 пострадавших, повреждены здания
Киев • УНН
В результате ракетного удара по Кривому Рогу пострадали 4 человека, среди которых 12-летняя девочка. Повреждены отель, 5 многоэтажек, объект культуры, банк, 2 магазина и 14 автомобилей.
Противник обстрелял Днепропетровскую область. К сожалению, в результате ракетного удара по Кривому Рогу пострадали четыре человека, среди которых 12-летняя девочка. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
Согласно информации, состояние ребенка оценивается как удовлетворительное, и он будет лечиться дома. Среди других пострадавших также были 22-летний мужчина и женщины 36 и 63 лет, которым также была оказана необходимая медицинская помощь.
Кроме того, в результате атаки были повреждены отель, 5 многоэтажек, объект культуры, банк, 2 магазина и 14 автомобилей.
Также ночью агрессор обстрелял Никопольщину из тяжелой артиллерии, в частности по Марганцу, однако люди там остались невредимыми.
Количество раненых от обстрела Кривого Рога увеличилось до 3 человек20 октября 2024, 22:17 • 12555 просмотров