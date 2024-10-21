Ракетний удар по Кривому Рогу: 4 постраждалих, пошкоджено будівлі
Київ • УНН
Внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу постраждало 4 людей, серед яких 12-річна дівчинка. Пошкоджено готель, 5 багатоповерхівок, об'єкт культури, банк, 2 магазини та 14 автомобілів.
Противник обстріляв Дніпропетровщину. На жаль, у результаті ракетного удару по Кривому Рогу постраждало четверо людей, серед яких 12-річна дівчинка. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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Згідно з інформацією, стан дитини оцінюється як задовільний, та вона лікуватиметься вдома. Серед інших постраждалих також були 22-річний чоловік та жінки 36 і 63 років, яким також була надана необхідна медична допомога.
Крім того, унаслідок атаки зазнали пошкоджень готель, 5 багатоповерхівок, об'єкт культури, банк, 2 магазини та 14 автомобілів.
Також вночі агресор обстріляв Нікопольщину з важкої артилерії, зокрема по Марганцю, проте люди там залишилися неушкодженими.
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