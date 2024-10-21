Кількість поранених від обстрілу Кривого Рогу збільшилася до 3 осіб
Київ • УНН
Внаслідок удару балістичними ракетами по Кривому Розі постраждали 3 людини, двох госпіталізовано. Зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури, будинків та об'єктів бізнесу.
Кількість поранених через обстріл Кривого Рогу зросла до 3 осіб. Про це повідомив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул, передає УНН.
За інформацією, двох людей госпіталізували до лікарні у стані середньої тяжкості.
Нагадаємо
Внаслідок удару балістичними ракетами по Кривому Розі зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури, будинків та об'єктів бізнесу.
Терористи завдали удару по Кривому Розі: є постраждалий21.10.24, 00:08 • 19916 переглядiв