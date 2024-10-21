Количество раненых от обстрела Кривого Рога увеличилось до 3 человек
Киев • УНН
В результате удара баллистическими ракетами по Кривому Рогу пострадали 3 человека, двое госпитализированы. Зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры, домов и объектов бизнеса.
Количество раненых из-за обстрела Кривого Рога возросло до 3 человек. Об этом сообщил руководитель Совета обороны города Александр Вилкул, передает УНН.
По информации, двух человек госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести.
Напомним
В результате удара баллистическими ракетами по Кривому Рогу зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры, домов и объектов бизнеса.
Террористы нанесли удар по Кривому Рогу: есть пострадавший20 октября 2024, 21:08 • 4802 просмотра