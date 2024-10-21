Количество раненых от обстрела Кривого Рога увеличилось до 3 человек

Количество раненых из-за обстрела Кривого Рога возросло до 3 человек. Об этом сообщил руководитель Совета обороны города Александр Вилкул, передает УНН.

По информации, двух человек госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести.

Напомним

В результате удара баллистическими ракетами по Кривому Рогу зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры, домов и объектов бизнеса.

Террористы нанесли удар по Кривому Рогу: есть пострадавший