Ракетные программы и производство дронов: Умеров анонсировал технологическую Ставку для усиления обороны
Киев • УНН
Секретарь СНБО Рустем Умеров анонсировал проведение Технологической Ставки в ближайшее время. Главной целью заседания станет усиление дальнобойных возможностей Украины и защита населения.
В воскресенье, 7 сентября, Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров анонсировал проведение в ближайшее время Технологической Ставки, передает УНН.
Сегодня на совещании у Президента Украины доложил о состоянии выполнения задач в секторе безопасности и обороны. Одно из ключевых решений – уже на этой неделе проведем технологическую Ставку
Главной целью заседания станет рассмотрение вопросов, касающихся усиления дальнобойных возможностей Украины и защиты населения.
На повестке дня следующие вопросы:
- развитие ракетных программ: баллистические, крылатые и зенитные системы;
- масштабирование производства дронов-перехватчиков и дальнобойных беспилотников;
- состояние мобильной связи в Украине – покрытие, качество, проблемные вопросы.
По словам Умерова, приоритет неизменен – защита украинских городов и расширение наших дальнобойных возможностей. Он отметил, что это вопросы, от которых непосредственно зависит жизнь людей и результат на фронте.
Напомним
7 сентября Президент Украины анонсировал встречу в формате "Рамштайн" на этой неделе, ожидая новых пакетов поддержки. Также готовится Ставка по технологическим аспектам защиты Украины.
В своем вечернем обращении Владимир Зеленский заявил, что Украина должна производить 300-400 дронов-перехватчиков, чтобы соответствовать количеству Shahed, которые использует Россия. По его словам, потенциал для этого есть, и финансирование обеспечивается.
