Ракетные программы и производство дронов: Умеров анонсировал технологическую Ставку для усиления обороны

Киев • УНН

 • 96 просмотра

Секретарь СНБО Рустем Умеров анонсировал проведение Технологической Ставки в ближайшее время. Главной целью заседания станет усиление дальнобойных возможностей Украины и защита населения.

Ракетные программы и производство дронов: Умеров анонсировал технологическую Ставку для усиления обороны

В воскресенье, 7 сентября, Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров анонсировал проведение в ближайшее время Технологической Ставки, передает УНН.

Сегодня на совещании у Президента Украины доложил о состоянии выполнения задач в секторе безопасности и обороны. Одно из ключевых решений – уже на этой неделе проведем технологическую Ставку

- говорится в сообщении.

Главной целью заседания станет рассмотрение вопросов, касающихся усиления дальнобойных возможностей Украины и защиты населения.

На повестке дня следующие вопросы:

  • развитие ракетных программ: баллистические, крылатые и зенитные системы;
    • масштабирование производства дронов-перехватчиков и дальнобойных беспилотников;
      • состояние мобильной связи в Украине – покрытие, качество, проблемные вопросы.

        По словам Умерова, приоритет неизменен – защита украинских городов и расширение наших дальнобойных возможностей. Он отметил, что это вопросы, от которых непосредственно зависит жизнь людей и результат на фронте.

        Напомним

        7 сентября Президент Украины анонсировал встречу в формате "Рамштайн" на этой неделе, ожидая новых пакетов поддержки. Также готовится Ставка по технологическим аспектам защиты Украины.

        В своем вечернем обращении Владимир Зеленский заявил, что Украина должна производить 300-400 дронов-перехватчиков, чтобы соответствовать количеству Shahed, которые использует Россия. По его словам, потенциал для этого есть, и финансирование обеспечивается.

        Вита Зеленецкая

        ПолитикаТехнологии
        Рустем Умеров
        Шахед-136
        Владимир Зеленский
        Украина