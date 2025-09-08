$41.350.00
48.130.00
ukenru
7 вересня, 16:45 • 10692 перегляди
Трамп готовий до нового етапу санкцій проти росії - Reuters
7 вересня, 06:34 • 26244 перегляди
Масована російська атака дронами та ракетами: збито понад 750 засобів нападу - Генштаб
7 вересня, 05:47 • 38493 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
6 вересня, 19:15 • 56792 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 70545 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 102473 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 85795 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 53087 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 57301 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 80753 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Ракетні програми і виробництво дронів: Умєров анонсував технологічну Ставку для посилення оборони

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Секретар РНБО Рустем Умєров анонсував проведення Технологічної Ставки найближчим часом. Головною метою засідання стане посилення далекобійних спроможностей України та захист населення.

Ракетні програми і виробництво дронів: Умєров анонсував технологічну Ставку для посилення оборони

У неділю, 7 вересня Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров анонсував проведення найближчим часом Технологічної Ставки, передає УНН.

Сьогодні на нараді у Президента України доповів про стан виконання завдань у секторі безпеки й оборони. Одне з ключових рішень – вже цього тижня проведемо технологічну Ставку

- йдеться у дописі.

Головною метою засідання стане розгляд питань, що стосуються посилення далекобійних спроможностей України та захисту населення.

На порядку денному наступні питання:

  • розвиток ракетних програм: балістичні, крилаті та зенітні системи;
    • масштабування виробництва дронів-перехоплювачів і далекобійних безпілотників;
      • стан мобільного зв’язку в Україні – покриття, якість, проблемні питання.

        За словами Умєрова, пріоритет незмінний – захист українських міст і розширення наших далекобійних можливостей. Він зазначив, що це питання, від яких безпосередньо залежить життя людей і результат на фронті.

        7 вересня Президент України анонсував зустріч у форматі "Рамштайн" цього тижня, очікуючи нових пакетів підтримки. Також готується Ставка щодо технологічних аспектів захисту України.

        У своєму вечірньому зверненні Володимир Зеленський заявив, що Україна має виробляти 300-400 дронів-перехоплювачів, щоб відповідати кількості Shahed, які використовує Росія. За його словами, потенціал для цього є, і фінансування забезпечується.

        Україна виробляє 60% власної зброї та будує завод у Данії06.09.25, 21:52 • 3452 перегляди

        Віта Зеленецька

        ПолітикаТехнології
        Рустем Умєров
        Шахед-136
        Володимир Зеленський
        Україна