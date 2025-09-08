Ракетні програми і виробництво дронів: Умєров анонсував технологічну Ставку для посилення оборони
Київ • УНН
Секретар РНБО Рустем Умєров анонсував проведення Технологічної Ставки найближчим часом. Головною метою засідання стане посилення далекобійних спроможностей України та захист населення.
У неділю, 7 вересня Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров анонсував проведення найближчим часом Технологічної Ставки, передає УНН.
Сьогодні на нараді у Президента України доповів про стан виконання завдань у секторі безпеки й оборони. Одне з ключових рішень – вже цього тижня проведемо технологічну Ставку
Головною метою засідання стане розгляд питань, що стосуються посилення далекобійних спроможностей України та захисту населення.
На порядку денному наступні питання:
- розвиток ракетних програм: балістичні, крилаті та зенітні системи;
- масштабування виробництва дронів-перехоплювачів і далекобійних безпілотників;
- стан мобільного зв’язку в Україні – покриття, якість, проблемні питання.
За словами Умєрова, пріоритет незмінний – захист українських міст і розширення наших далекобійних можливостей. Він зазначив, що це питання, від яких безпосередньо залежить життя людей і результат на фронті.
Нагадаємо
7 вересня Президент України анонсував зустріч у форматі "Рамштайн" цього тижня, очікуючи нових пакетів підтримки. Також готується Ставка щодо технологічних аспектів захисту України.
У своєму вечірньому зверненні Володимир Зеленський заявив, що Україна має виробляти 300-400 дронів-перехоплювачів, щоб відповідати кількості Shahed, які використовує Росія. За його словами, потенціал для цього є, і фінансування забезпечується.
