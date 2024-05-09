Ради экономии электроэнергии: в Чернигове откажутся от уличного освещения ночью

На фоне дефицита в энергосистеме страны в Чернигове решили минимизировать уличное освещение в рамках экономии света. Об этом заявил исполняющий обязанности Черниговского городского головы Александр Ломако, передает УНН.

Детали

Изменен график работы уличного освещения в Чернигове. Подписал соответствующее распоряжение - заявил Ломако.

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Он пояснил, что после российских ракетных ударов повреждены объекты объединенной энергетической системы Украины, поэтому специалисты фиксируют дефицит электроэнергии.

В связи с этим наружное освещение в Чернигове будет работать:

в парках, скверах, бульварах - до 21:30 ч.;

на объектах улично-дорожной сети - до 22:30 часов.



Напомним

Ранее УНН сообщал, что в Киеве тоже решили минимизировать уличное освещение в вечерние часы. Как пояснили, в КГВА власти коммунальщики снизят яркость осветительных приборов, что позволит достичь общей экономии не менее 20%