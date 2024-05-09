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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ради экономии электроэнергии: в Чернигове откажутся от уличного освещения ночью

Ради экономии электроэнергии: в Чернигове откажутся от уличного освещения ночью

Киев  •  УНН

9 мая 2024, 15:29  •  1844 просмотра

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Чернигов решил минимизировать уличное освещение до 21:30 в парках и 22:30 на дорогах, чтобы сэкономить электроэнергию на фоне дефицита в энергетической системе Украины, вызванного российскими ракетными ударами.

На фоне дефицита в энергосистеме страны в Чернигове решили минимизировать уличное освещение в рамках экономии света. Об этом заявил исполняющий обязанности Черниговского городского головы Александр Ломако, передает УНН.

Детали 

Изменен график работы уличного освещения в Чернигове. Подписал соответствующее распоряжение

- заявил Ломако. 

5 советов как эффективно уменьшить использование электроэнергии8 мая 2024, 16:03 • 106668 просмотров

 Он пояснил, что после российских ракетных ударов повреждены объекты объединенной энергетической системы Украины, поэтому специалисты фиксируют дефицит электроэнергии.

В связи с этим наружное освещение в Чернигове будет работать:

  • в парках, скверах, бульварах - до 21:30 ч.;
  • на объектах улично-дорожной сети - до 22:30 часов.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в Киеве тоже решили минимизировать уличное освещение в вечерние часы. Как пояснили, в КГВА власти коммунальщики снизят  яркость осветительных приборов, что позволит достичь общей экономии не менее 20%

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Экономика
ukrainaУкраина
chernigovЧернигов
kievКиев
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