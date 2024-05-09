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Задля економії електроенергії: у Чернігові відмовляться від вуличного освітлення вночі

Задля економії електроенергії: у Чернігові відмовляться від вуличного освітлення вночі

Київ • УНН

 • 22947 перегляди

Чернігів вирішив мінімізувати вуличне освітлення до 21:30 у парках та 22:30 на дорогах, щоб заощадити електроенергію на тлі дефіциту в енергетичній системі України, спричиненого російськими ракетними ударами.

На тлі дефіциту в енергосистемі країни у Чернігові вирішили мінімізувати вуличне освітлення в рамках економії світла. Про це заявив виконуючий обов‘язки Чернігівського міського голови Олександр Ломако, передає УНН.

Деталі 

Змінено графік роботи вуличного освітлення в Чернігові. Підписав відповідне розпорядження

- заявив Ломако. 

5 порад, як ефективно зменшити використання електроенергії08.05.24, 19:03 • 114887 переглядiв

 Він пояснив, що після російських ракетних ударів пошкоджено об‘єкти обʼєднаної енергетичної системи України, тож фахівці фіксують дефіцит електроенергії.

У зв'язку з цим зовнішнє освітлення у Чернігові працюватиме:

  • у парках, скверах, бульварах - до 21:30 год.;
  • на обʼєктах вулично-дорожньої мережі - до 22:30 год.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що в Києві теж вирішили мінімізувати вуличне освітлення у вечірні години. Як пояснили, у КМВА влада комунальники знизять  яскравість освітлювальних приладів, що дозволить досягти загальної економії не менше 20%

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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