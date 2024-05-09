Задля економії електроенергії: у Чернігові відмовляться від вуличного освітлення вночі
Київ • УНН
Чернігів вирішив мінімізувати вуличне освітлення до 21:30 у парках та 22:30 на дорогах, щоб заощадити електроенергію на тлі дефіциту в енергетичній системі України, спричиненого російськими ракетними ударами.
На тлі дефіциту в енергосистемі країни у Чернігові вирішили мінімізувати вуличне освітлення в рамках економії світла. Про це заявив виконуючий обов‘язки Чернігівського міського голови Олександр Ломако, передає УНН.
Деталі
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Він пояснив, що після російських ракетних ударів пошкоджено об‘єкти обʼєднаної енергетичної системи України, тож фахівці фіксують дефіцит електроенергії.
У зв'язку з цим зовнішнє освітлення у Чернігові працюватиме:
- у парках, скверах, бульварах - до 21:30 год.;
- на обʼєктах вулично-дорожньої мережі - до 22:30 год.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що в Києві теж вирішили мінімізувати вуличне освітлення у вечірні години. Як пояснили, у КМВА влада комунальники знизять яскравість освітлювальних приладів, що дозволить досягти загальної економії не менше 20%