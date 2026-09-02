Рада внедрила в Украине новый формат индустриальных парков

Верховная рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, предусматривающий ряд изменений относительно функционирования индустриальных парков в Украине. Об этом передает УНН со ссылкой на заседание парламента.

Детали

Законопроект №12117 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования функционирования индустриальных парков" поддержали 270 народных депутатов.

Согласно законопроекту, вводится понятие "эко-индустриальный парк" - индустриальный парк, на территории которого инициатор создания индустриального парка, управляющая компания, участники и другие субъекты индустриального парка осуществляют деятельность в сфере промышленного симбиоза, внедряя наилучшие доступные технологии и методы управления, и который соответствует критериям, определенным Кабмином, а также экологическим, экономическим и социальным требованиям, установленным законодательством.

Порядок получения статуса эко-индустриального парка и особенности его функционирования будет определять Кабинет министров.

Изменяется и само понятие "индустриальный парк" - территория, определенная инициатором создания индустриального парка в соответствии с градостроительной документацией и обустроенная соответствующей инфраструктурой, в пределах которой инициатор создания, управляющая компания, участники и другие субъекты индустриального парка осуществляют хозяйственную деятельность.

Документ определяет, что в пределах индустриального парка не может осуществляться хозяйственная деятельность по производству подакцизных товаров, кроме производства биологических видов топлива, производства биокомпонентов, производства и/или хранения электрической энергии, в том числе из альтернативных источников энергии, производства легковых автомобилей, кузовов к ним, прицепов и полуприцепов, мотоциклов, транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 и более человек, транспортных средств для перевозки грузов.

Также в пределах индустриального парка не может осуществляться хозяйственная деятельность по выпуску и проведению лотерей, проведению азартных игр и культивированию растений, включенных в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Также вводится понятие "промышленный симбиоз в пределах индустриального парка" - сотрудничество на договорных началах между инициатором создания, управляющей компанией, участниками и другими субъектами индустриального парка относительно:

производства, выполнения и поставки товаров, работ и услуг, обмена ими;

обработки отходов, образованных на одних производствах, другими (кроме захоронения отходов);

использования побочных продуктов;

повторного использования воды, очистки сточных вод, повторного их использования в пределах индустриального парка;

комбинированного производства электрической и тепловой энергии (когенерации);

производства и использования энергии из возобновляемых источников энергии и/альтернативных видов топлива.

Проект закона вносит изменения в правила создания индустриальных парков на землях государственной и коммунальной собственности. В частности, право на создание парков на этих землях имеют органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, которые передают такие земли в собственность, а также арендаторы земельных участков государственной, коммунальной собственности, соответствующие требованиям относительно их использования для создания индустриального парка.

Устанавливается ограничение относительно создания, обустройства и функционирования индустриальных парков. В частности, инициаторами создания парков не могут быть лица, которые:

являются конечными бенефициарными владельцами или участниками, которым принадлежит 10% и более акций, которыми являются рф, беларусь, Иран или КНДР;

являются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, отнесенных Кабмином к офшорным зонам, или юридическими лицами, в уставном капитале которых более 50% акций прямо или косвенно принадлежат юридическим лицам, зарегистрированным в таких государствах;

являются юридическими лицами, созданными и зарегистрированными в соответствии с законодательством рф, беларуси, Ирана и КНДР, кроме случаев, когда активы в установленном законодательством порядке переданы в управление АРМА;

являются субъектами хозяйствования, связанными экономическими связями с государством-агрессором в понимании Налогового кодекса Украины;

внесены в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения;

в отношении которых применены санкции Украины, США и ЕС;

Изменяются требования к земельному участку, на котором могут располагаться индустриальные парки. В настоящее время площадь земельного участка или совокупная площадь смежных земельных участков должна составлять не менее 10 гектаров и не более 1 тыс. гектаров. В документе убирается норма об ограничении в 1 тыс. га, но остается норма о том, что площадь смежных земельных участков должна составлять не менее 10 гектаров.

Также, согласно законопроекту, в пределах индустриального парка смогут располагаться офисные помещения, финансовые учреждения, объекты маркетинга и рекламы, предприятия общественного питания, гостиницы, общежития, хостелы, сооружения двойного назначения, объекты альтернативной энергетики и установки хранения энергии.

Добавляется и перечень документов, которые необходимо подавать для включения парков в Реестр индустриальных парков:

копия решения инициатора о создании индустриального парка;

копия концепции индустриального парка;

сведения из Государственного земельного кадастра о земельных участках и из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество о расположенных на них объектах недвижимого имущества (при наличии);

наименование управляющей компании и участников, других субъектов индустриального парка, а также выписка или извлечение из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований (при наличии);

копия договора аренды земельного участка/участков со всеми изменениями к нему, извлечение из Государственного реестра вещных прав, подтверждающее регистрацию права аренды на земельный участок;

копия решения арендодателя об утверждении концепции индустриального парка;

извлечение из градостроительной документации о территории, определенной для создания индустриального парка;

копия справки об эксплуатации расположенных на участке зданий (при наличии);

документы, подтверждающие возможность финансирования обустройства и/или функционирования парка в соответствии с концепцией.

Также в решении о включении индустриального парка в Реестр в будущем будет указываться площадь индустриального парка.

Дополняется и перечень причин, по которым Индустриальный парк могут исключить из Реестра: если по истечении двух лет отсутствует управляющая компания; уменьшение площади земельного участка или совокупной площади земельных участков индустриального парка до размера менее 10 гектаров; осуществление хозяйственной деятельности, которая не может осуществляться в пределах индустриального парка; завершение срока, на который индустриальный парк был создан.

Напомним

Кабинет министров обновил правила государственного стимулирования, чтобы индустриальные парки могли быстрее восстанавливать поврежденную инфраструктуру вследствие российских атак. Правительство будет покрывать до 80% стоимости восстановления инфраструктуры.