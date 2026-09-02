Рада запровадила в Україні новий формат індустріальних парків

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт, який передбачає низку змін щодо функціонування індустріальних парків в Україні. Про це передає УНН з посиланням на засідання парламенту.

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Законопроєкт №12117 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення функціонування індустріальних парків", підтримали 270 народних депутатів.

Відповідно до законопроєкту, вводиться поняття "еко-індустріальний парк" - індустріальний парк, на території якого ініціатор створення індустріального парку, керуюча компанія, учасники та інші суб'єкти індустріального парку здійснюють діяльність у сфері промислового симбіозу, впроваджуючи найкращі доступні технології та методи управління, та який відповідає критеріям, визначеним Кабміном, а також екологічним, економічним та соціальним вимогам, встановленим законодавством.

Порядок отримання статусу еко-індустріального парку та особливості його функціонування визначатиме Кабінет міністрів.

Змінюється і саме поняття "індустріальний парк" - територія, визначена ініціатором створення індустріального парку відповідно до містобудівної документації та облаштована відповідною інфраструктурою, у межах якої ініціатор створення, керуюча компанія, учасники та інші суб'єкти індустріального парку здійснюють господарську діяльність.

Документ визначає, що у межах індустріального парку не може здійснюватися господарська діяльність з виробництва підакцизних товарів, крім виробництва біологічних видів палива, виробництва біокомпонентів, вироблення та/або зберігання електричної енергії, у тому числі з альтернативних джерел енергії, виробництва автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів, транспортних засобів, призначених для перевезення 10 і більше осіб, транспортних засобів для перевезення вантажів.

Також у межах індустріального парку не може здійснюватися господарська діяльність щодо випуску та проведення лотерей, проведення азартних ігор та культивування рослин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Також вводиться поняття "промисловий симбіоз в межах індустріального парку" - співпраця на договірних засадах між ініціатором створення, керуючою компанією, учасниками та іншими суб'єктами індустріального парку щодо:

виробництва, виконання і постачання товарів, робіт і послуг, обміну ними;

оброблення відходів, утворених на одних виробництвах іншими (крім захоронення відходів);

використання побічних продуктів;

повторного використання води, очищення стічних вод, повторного їх використання в межах індустріального парку;

комбінованого виробництва електричної та теплової енергії (когенерації);

виробництва та використання енергії з відновлюваних джерел енергії та/альтернативних видів палива.

Проєкт закону вносить зміни до правил створення індустріальних парків на землях державної і комунальної власності. Зокрема, право на створення парків на цих землях мають органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, які передають такі землі у власність, а також орендарі земельних ділянок державної, комунальної власності, які відповідають вимогам щодо використання їх для створення індустріального парку.

Встановлюється обмеження щодо створення, облаштування та функціонування індустріальних парків. Зокрема, ініціатором створення парків не можуть бути особи, які:

є кінцевими бенефіціарними власниками або учасниками, яким належить 10% і більше акцій, яких є рф, білорусі, Ірану, або КНДР;

є юридичними особами, зареєстрованими в державах, віднесених Кабміном до офшорних зон, або юридичні особи, у статутному яких більше 50% акцій прямо або опосередковано належать юридичним особам, зареєстрованим у таких державах;

є юридичними особами, утворені та зареєстровані відповідно до законодавства рф, білорусі, Ірану та КНДР, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління АРМА;

є суб’єктами господарювання, що пов’язані економічними зв’язками з державою-агресором у розумінні Податкового кодексу України;

внесені до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;

стосовно яких застосовано санкції України, США та ЄС;

Змінюються вимоги щодо земельної ділянки, на яких можуть розташовуватися індустріальні парки. Наразі площа земельної ділянки або сукупна площа суміжних земельних ділянок повинна становити не менше 10 гектарів та не більше 1 тис. гектарів. В документі прибирається норма про обмеження в 1 тис. га, але залишається норма, що площа суміжних земельних ділянок повинна становити не менше 10 гектарів.

Також, відповідно до законопроєкту, у межах індустріального парку зможуть розташовуватися офісні приміщення, фінансові установи, об’єкти маркетингу та реклами, заклади харчування, готелі, гуртожитки, хостели, споруди подвійного призначення, об’єкти альтернативної енергетики та установки зберігання енергії.

Додається і перелік документів, які необхідно подавати для включення парків до Реєстру індустріальних парків:

копія рішення ініціатора про створення індустріального парку;

копія концепції індустріального парку;

відомості з Державного земельного кадастру щодо земельних ділянок та з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо розташованих на них об’єктів нерухомого майна (за наявності);

найменування керуючої компанії та учасників, інших суб’єктів індустріального парку та виписки або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (за наявності);

копія договору оренди земельної ділянки/ділянок з усіма змінами до нього, витяг з Державного реєстру речових прав, який підтверджує реєстрацію права оренди на земельну ділянку;

копія рішення орендодавця про погодження концепції індустріального парку;

витяг з містобудівної документації щодо території, яка визначена для створення індустріального парку;

копія довідки про експлуатацію розташованих на ділянці будівель (за наявності);

документи, що підтверджують можливість фінансування облаштування та/або функціонування парку відповідно до концепції.

Також у рішенні про включення індустріального парку до Реєстру в майбутньому буде вказуватися площа індустріального парку.

Доповнюється і перелік причин, за якими Індустріальний парк можуть виключити з Реєстру: якщо після двох років відсутня керуюча компанія; зменшення площі земельної ділянки або сукупної площі земельних ділянок індустріального парку до розміру, що становить менше 10 гектарів; здійснення господарської діяльності, яка не може здійснюватися у межах індустріального парку; завершення терміну на який індустріальний парк було створено.

Нагадаємо

Кабінет міністрів оновив правила державного стимулювання, щоб індустріальні парки могли швидше відновлювати пошкоджену інфраструктуру, внаслідок російських атак. Уряд покриватиме до 80% вартості відновлення інфраструктури.