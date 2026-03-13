В Україні будуть виплачувати до 200 млн грн за ремонт пошкодженої ударами рф інфраструктури індустріальних парків

Київ • УНН

 • 390 перегляди

Кабмін компенсуватиме до 200 млн грн за ремонт пошкодженої інфраструктури парків. Пільгове фінансування розширено на прифронтові та деокуповані громади.

Кабінет міністрів оновив правила державного стимулювання, щоб індустріальні парки могли швидше відновлювати пошкоджену інфраструктуру, внаслідок російських атак. Уряд покриватиме до 80% вартості відновлення інфраструктури, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, передає УНН

Уряд оновив правила державного стимулювання, щоб індустріальні парки могли швидше відновлювати пошкоджену інфраструктуру, внаслідок російських атак. Мета - забезпечити безперебійну роботу бізнесу навіть в умовах війни. Держава покриватиме до 80% вартості відновлення інфраструктури, але не більше 200 млн грн на один індустріальний парк 

- повідомила Свириденко. 

За її словами, для отримання коштів заявник має внести свою частину платежу, а також забезпечити введення в експлуатацію не менше 5000 кв. м промислових площ та залучити не менше двох переробних підприємств впродовж 3 років. Подати заяву потрібно не пізніше ніж через 6 місяців після пошкодження.

Розширюємо перелік територій, для яких застосовується пільгове співфінансування 80/20. Відтепер механізм, який раніше діяв для деокупованих громад, поширюється і на прифронтові території 

- додала Свириденко. 

Уряд включив індустріальний парк "Миронівка" до Реєстру промислових парків. Проєкт створить 1500 робочих місць та залучить понад 1 млрд гривень інвестицій.

Антоніна Туманова

ЕкономікаПолітика
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні