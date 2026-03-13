В Украине будут выплачивать до 200 млн грн за ремонт поврежденной ударами рф инфраструктуры индустриальных парков

Кабинет министров обновил правила государственного стимулирования, чтобы индустриальные парки могли быстрее восстанавливать поврежденную инфраструктуру в результате российских атак. Правительство будет покрывать до 80% стоимости восстановления инфраструктуры, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.

Правительство обновило правила государственного стимулирования, чтобы индустриальные парки могли быстрее восстанавливать поврежденную инфраструктуру в результате российских атак. Цель - обеспечить бесперебойную работу бизнеса даже в условиях войны. Государство будет покрывать до 80% стоимости восстановления инфраструктуры, но не более 200 млн грн на один индустриальный парк - сообщила Свириденко.

По ее словам, для получения средств заявитель должен внести свою часть платежа, а также обеспечить ввод в эксплуатацию не менее 5000 кв. м промышленных площадей и привлечь не менее двух перерабатывающих предприятий в течение 3 лет. Подать заявление нужно не позднее чем через 6 месяцев после повреждения.

Расширяем перечень территорий, для которых применяется льготное софинансирование 80/20. Отныне механизм, который ранее действовал для деоккупированных общин, распространяется и на прифронтовые территории - добавила Свириденко.

Правительство включило индустриальный парк "Мироновка" в Реестр промышленных парков. Проект создаст 1500 рабочих мест и привлечет более 1 млрд гривен инвестиций.