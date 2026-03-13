Доллар по 44 гривны - валютный кризис или закономерный процесс
Заказные уголовные дела против бизнеса воспринимаются иностранными партнерами как риски
Топливо в Украине подорожало неравномерно: где заправиться дешевле всего
Известный украинский певец эксклюзивно рассказал, сколько тратит на жизнь ежемесячно
Кабмин выплатит по 1500 гривен миллионам украинцев и введет кешбэк на горючее
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
Румыния и Украина строят две новые линии электропередачи для энергобезопасности
Украина и Румыния будут совместно производить дроны – Никушор Дан
Где собаки чаще всего подхватывают паразитов и как их защитить - комментарий ветеринара
Юрист призвал пересмотреть правила доступа компаний к спецрежиму Defence City
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
В Украине будут выплачивать до 200 млн грн за ремонт поврежденной ударами рф инфраструктуры индустриальных парков

Киев • УНН

 • 532 просмотра

Кабмин будет компенсировать до 200 млн грн за ремонт поврежденной инфраструктуры парков. Льготное финансирование расширено на прифронтовые и деоккупированные общины.

Кабинет министров обновил правила государственного стимулирования, чтобы индустриальные парки могли быстрее восстанавливать поврежденную инфраструктуру в результате российских атак. Правительство будет покрывать до 80% стоимости восстановления инфраструктуры, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН

Правительство обновило правила государственного стимулирования, чтобы индустриальные парки могли быстрее восстанавливать поврежденную инфраструктуру в результате российских атак. Цель - обеспечить бесперебойную работу бизнеса даже в условиях войны. Государство будет покрывать до 80% стоимости восстановления инфраструктуры, но не более 200 млн грн на один индустриальный парк 

- сообщила Свириденко. 

По ее словам, для получения средств заявитель должен внести свою часть платежа, а также обеспечить ввод в эксплуатацию не менее 5000 кв. м промышленных площадей и привлечь не менее двух перерабатывающих предприятий в течение 3 лет. Подать заявление нужно не позднее чем через 6 месяцев после повреждения.

Расширяем перечень территорий, для которых применяется льготное софинансирование 80/20. Отныне механизм, который ранее действовал для деоккупированных общин, распространяется и на прифронтовые территории 

- добавила Свириденко. 

Напомним 

Правительство включило индустриальный парк "Мироновка" в Реестр промышленных парков. Проект создаст 1500 рабочих мест и привлечет более 1 млрд гривен инвестиций.

Антонина Туманова

ЭкономикаПолитика
Кабинет Министров Украины
Война в Украине