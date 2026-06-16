Рада в четверг соберется на заседание, чтобы разблокировать законопроект о финансировании армии - Арахамия

ВР проведет внеочередное собрание в четверг, 18 июня, чтобы разблокировать заблокированный оппозицией законопроект о финансировании армии. Об этом сообщил председатель депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает УНН.

Верховная Рада соберется на заседание в четверг 18 июня, чтобы разблокировать законопроект о финансировании армии, который заблокировала фракция "Европейская Солидарность" - сообщил Арахамия.

По его словам, заседание состоится по просьбе министра обороны Украины Михаила Федорова.

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