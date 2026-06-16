Рада в четверг соберется на заседание, чтобы разблокировать законопроект о финансировании армии - Арахамия
Киев • УНН
Как сообщил глава фракции "Слуга народа", 18 июня Рада соберется для разблокирования законопроекта о финансировании армии. Заседание инициировал министр обороны Украины Михаил Федоров.
ВР проведет внеочередное собрание в четверг, 18 июня, чтобы разблокировать заблокированный оппозицией законопроект о финансировании армии. Об этом сообщил председатель депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает УНН.
Верховная Рада соберется на заседание в четверг 18 июня, чтобы разблокировать законопроект о финансировании армии, который заблокировала фракция "Европейская Солидарность"
По его словам, заседание состоится по просьбе министра обороны Украины Михаила Федорова.
На финансирование армии и реформу оплаты труда военных требуется дополнительных 270 млрд гривен - нардеп11.06.26, 17:28 • 12313 просмотров