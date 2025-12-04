Рада создала ВСК для расследования преступлений рф против медиа: 272 голоса "за"
Киев • УНН
Верховная Рада Украины образовала Временную следственную комиссию по расследованию преступлений российской федерации против журналистов и работников медиа - "за" это решение проголосовали 272 народных депутата. Об этом сообщила в Facebook народный депутат Евгения Кравчук, передает УНН.
Подробности
По данным Института массовой информации:
- 120 журналистов погибли с начала
полномасштабного российского вторжения, из них 15 - во время выполнения
профессиональных обязанностей;
- 26 журналистов удерживаются россией в плену. Часть
уже удалось освободить - Украина продолжает борьбу за каждого.
Основные задачи ВСК:
- проверка фактов умышленных убийств, телесных повреждений, похищений, пыток, незаконного лишения свободы и других преступлений, совершенных россией против журналистов и работников медиа;
- взаимодействие с государственными органами, неправительственным сектором и международными институтами для надлежащего расследования и привлечения виновных к ответственности.
Наша цель - не заменить правоохранительные органы, а обеспечить парламентское измерение контроля, координации и информирования общества о преступлениях против журналистов. ВСК также станет платформой для сотрудничества с международными парламентскими институтами и специализированными организациями
Также она упомянула имена журналистов, погибших от рук россиян:
- Виктория Рощина (замучена в российской тюрьме);
- Елена Губанова и Евгений Кармазин (погибли от удара
дрона в Краматорске);
- Максим Левин (убит на Киевщине за то, что он
документировал войну).
Кроме того, в октябре-ноябре 2025 года россияне убили 3 журналистов и ранили 2, а также обстреляли и повредили телебашню в Чернигове и офисы Суспільного в Днепре и Херсоне.
В то же время домой вернулись журналисты Влад Есипенко, Дмитрий Хилюк, Марко Калиуш.
Напомним
В результате прицельного удара российского FPV-дрона погиб французский журналист Антони Лалликан, а его коллега из Kyiv Independent Григорий Иванченко получил ранения.