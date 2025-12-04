$42.200.13
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
12:12 • 18101 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
12:01 • 12577 просмотра
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Эксклюзив
11:24 • 14397 просмотра
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
09:37 • 15434 просмотра
Переговоры по мирному плану США ведутся параллельно по четырем отдельным элементам - NYT
3 декабря, 23:09 • 25096 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
3 декабря, 21:56 • 41724 просмотра
"Я не знаю, что будет делать кремль": Трамп прокомментировал встречу американских переговорщиков с путиным
Эксклюзив
3 декабря, 16:02 • 35642 просмотра
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
Эксклюзив
3 декабря, 15:15 • 45585 просмотра
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют
3 декабря, 13:24 • 61033 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Дипломатка

Рада создала ВСК для расследования преступлений рф против медиа: 272 голоса "за"

Киев • УНН

 • 222 просмотра

Верховная Рада Украины образовала Временную следственную комиссию для расследования преступлений российской федерации против журналистов и работников медиа. За решение проголосовали 272 народных депутата, сообщила Евгения Кравчук.

Рада создала ВСК для расследования преступлений рф против медиа: 272 голоса "за"
Фото: www.facebook.com/yevheniya.khudzik

Верховная Рада Украины образовала Временную следственную комиссию по расследованию преступлений российской федерации против журналистов и работников медиа - "за" это решение проголосовали 272 народных депутата. Об этом сообщила в Facebook народный депутат Евгения Кравчук, передает УНН.

Подробности

По данным Института массовой информации:

  • 120 журналистов погибли с начала полномасштабного российского вторжения, из них 15 - во время выполнения профессиональных обязанностей;
    • 26 журналистов удерживаются россией в плену. Часть уже удалось освободить - Украина продолжает борьбу за каждого.

      Основные задачи ВСК:

      • проверка фактов умышленных убийств, телесных повреждений, похищений, пыток, незаконного лишения свободы и других преступлений, совершенных россией против журналистов и работников медиа;
        • взаимодействие с государственными органами, неправительственным сектором и международными институтами для надлежащего расследования и привлечения виновных к ответственности.

          Наша цель - не заменить правоохранительные органы, а обеспечить парламентское измерение контроля, координации и информирования общества о преступлениях против журналистов. ВСК также станет платформой для сотрудничества с международными парламентскими институтами и специализированными организациями

          - заявила Кравчук.

          Также она упомянула имена журналистов, погибших от рук россиян:

          • Виктория Рощина (замучена в российской тюрьме);
            • Елена Губанова и Евгений Кармазин (погибли от удара дрона в Краматорске);
              • Максим Левин (убит на Киевщине за то, что он документировал войну).

                Кроме того, в октябре-ноябре 2025 года россияне убили 3 журналистов и ранили 2, а также обстреляли и повредили телебашню в Чернигове и офисы Суспільного в Днепре и Херсоне.

                В то же время домой вернулись журналисты Влад Есипенко, Дмитрий Хилюк, Марко Калиуш.

                Напомним

                В результате прицельного удара российского FPV-дрона погиб французский журналист Антони Лалликан, а его коллега из Kyiv Independent Григорий Иванченко получил ранения.

                Евгений Устименко

