Рада створила ТСК для розслідування злочинів рф проти медіа: 272 голоси "за"

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Верховна Рада України утворила Тимчасову слідчу комісію для розслідування злочинів російської федерації проти журналістів та працівників медіа. За рішення проголосували 272 народні депутати, повідомила Євгенія Кравчук.

Рада створила ТСК для розслідування злочинів рф проти медіа: 272 голоси "за"
Фото: www.facebook.com/yevheniya.khudzik

Верховна Рада України утворила Тимчасову слідчу комісію з розслідування злочинів російської федерації проти журналістів і працівників медіа - "за" це рішення проголосували 272 народних депутати. Про це повідомила у Facebook народний депутат Євгенія Кравчук, передає УНН.

Деталі

За даними Інституту масової інформації:

  • 120 журналістів загинули від початку повномасштабного російського вторгнення, з них 15 - під час виконання професійних обов’язків;
    • 26 журналістів утримуються росією в полоні. Частину вже вдалося звільнити - Україна продовжує боротьбу за кожного.

      Основні завдання ТСК:

      • перевірка фактів умисних убивств, тілесних ушкоджень, викрадень, катувань, незаконного позбавлення волі та інших злочинів, вчинених росією проти журналістів і працівників медіа;
        • взаємодія з державними органами, неурядовим сектором та міжнародними інституціями для належного розслідування й притягнення винних до відповідальності.

          Наша мета - не замінити правоохоронні органи, а забезпечити парламентський вимір контролю, координації та інформування суспільства про злочини проти журналістів. ТСК також стане платформою для співпраці з міжнародними парламентськими інституціями та спеціалізованими організаціями

          - заявила Кравчук.

          Також вона згадала імена журналістів, які загинули від рук росіян:

          • Вікторія Рощина (закатована в російській в'язниці);
            • Олена Губанова та Євген Кармазін (загинули від удару дрона в Краматорську);
              • Максим Левін (вбитий на Київщині за те, що він документував війну).

                Крім того, в жовтні-листопаді 2025 року росіяни вбили 3 журналістів та поранили 2, а також обстріляли і пошкодили телевежу в Чернігові та офіси Суспільного в Дніпрі та Херсоні.

                Водночас додому повернулись журналісти Влад Єсипенко, Дмитро Хилюк, Марко Каліуш.

                Нагадаємо

                Внаслідок прицільного удару російського FPV-дрона загинув французький журналіст Антоні Лаллікан, а його колега з Kyiv Independent Григорій Іванченко отримав поранення.

                Євген Устименко

