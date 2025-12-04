Рада створила ТСК для розслідування злочинів рф проти медіа: 272 голоси "за"
Київ • УНН
Верховна Рада України утворила Тимчасову слідчу комісію з розслідування злочинів російської федерації проти журналістів і працівників медіа - "за" це рішення проголосували 272 народних депутати. Про це повідомила у Facebook народний депутат Євгенія Кравчук, передає УНН.
Деталі
За даними Інституту масової інформації:
- 120 журналістів загинули від початку
повномасштабного російського вторгнення, з них 15 - під час виконання
професійних обов’язків;
- 26 журналістів утримуються росією в полоні. Частину
вже вдалося звільнити - Україна продовжує боротьбу за кожного.
Основні завдання ТСК:
- перевірка фактів умисних убивств, тілесних ушкоджень, викрадень, катувань, незаконного позбавлення волі та інших злочинів, вчинених росією проти журналістів і працівників медіа;
- взаємодія з державними органами, неурядовим сектором та міжнародними інституціями для належного розслідування й притягнення винних до відповідальності.
Наша мета - не замінити правоохоронні органи, а забезпечити парламентський вимір контролю, координації та інформування суспільства про злочини проти журналістів. ТСК також стане платформою для співпраці з міжнародними парламентськими інституціями та спеціалізованими організаціями
Також вона згадала імена журналістів, які загинули від рук росіян:
- Вікторія Рощина (закатована в російській в'язниці);
- Олена Губанова та Євген Кармазін (загинули від удару
дрона в Краматорську);
- Максим Левін (вбитий на Київщині за те, що він
документував війну).
Крім того, в жовтні-листопаді 2025 року росіяни вбили 3 журналістів та поранили 2, а також обстріляли і пошкодили телевежу в Чернігові та офіси Суспільного в Дніпрі та Херсоні.
Водночас додому повернулись журналісти Влад Єсипенко, Дмитро Хилюк, Марко Каліуш.
Нагадаємо
Внаслідок прицільного удару російського FPV-дрона загинув французький журналіст Антоні Лаллікан, а його колега з Kyiv Independent Григорій Іванченко отримав поранення.