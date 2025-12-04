Рада створила ТСК для розслідування злочинів рф проти медіа: 272 голоси "за"

Фото: www.facebook.com/yevheniya.khudzik

Верховна Рада України утворила Тимчасову слідчу комісію з розслідування злочинів російської федерації проти журналістів і працівників медіа - "за" це рішення проголосували 272 народних депутати. Про це повідомила у Facebook народний депутат Євгенія Кравчук, передає УНН.

Деталі

За даними Інституту масової інформації:

120 журналістів загинули від початку повномасштабного російського вторгнення, з них 15 - під час виконання професійних обов’язків;

26 журналістів утримуються росією в полоні. Частину вже вдалося звільнити - Україна продовжує боротьбу за кожного.

Основні завдання ТСК:

перевірка фактів умисних убивств, тілесних ушкоджень, викрадень, катувань, незаконного позбавлення волі та інших злочинів, вчинених росією проти журналістів і працівників медіа;

взаємодія з державними органами, неурядовим сектором та міжнародними інституціями для належного розслідування й притягнення винних до відповідальності.

Наша мета - не замінити правоохоронні органи, а забезпечити парламентський вимір контролю, координації та інформування суспільства про злочини проти журналістів. ТСК також стане платформою для співпраці з міжнародними парламентськими інституціями та спеціалізованими організаціями - заявила Кравчук.

Також вона згадала імена журналістів, які загинули від рук росіян:

Вікторія Рощина (закатована в російській в'язниці);

Олена Губанова та Євген Кармазін (загинули від удару дрона в Краматорську);

Максим Левін (вбитий на Київщині за те, що він документував війну).

Крім того, в жовтні-листопаді 2025 року росіяни вбили 3 журналістів та поранили 2, а також обстріляли і пошкодили телевежу в Чернігові та офіси Суспільного в Дніпрі та Херсоні.

Водночас додому повернулись журналісти Влад Єсипенко, Дмитро Хилюк, Марко Каліуш.

Нагадаємо

Внаслідок прицільного удару російського FPV-дрона загинув французький журналіст Антоні Лаллікан, а його колега з Kyiv Independent Григорій Іванченко отримав поранення.