10:57 • 7266 просмотра
Европа готовится к войне с россией, пока Трамп стремится к миру в Украине - WSJ
10:49 • 11936 просмотра
Бельгия отклонила уступки Еврокомиссии для разблокировки активов рф для кредита Украине - Politico
08:50 • 14397 просмотра
Новогодний стол–2026 подорожал почти на 11%: сколько будет стоить праздничное меню
08:08 • 20198 просмотра
Генпрокурор Кравченко сообщил о найденном оружии, новых доказательствах и дополнительной квалификации по делу об убийстве Андрея ПарубияVideo
08:00 • 19336 просмотра
Предложение не вечно: Politico узнало детали о предлагаемых США гарантиях безопасности для Украины, "подобных статье 5" НАТО
16 декабря, 03:55 • 20926 просмотра
"Наши переговорные команды встретятся в США в ближайшее время" - Зеленский назвал следующие шаги в переговорах
16 декабря, 02:54 • 28604 просмотра
Зеленский раскрыл последствия отказа РФ от мирного плана Трампа
16 декабря, 02:00 • 21341 просмотра
ЕС готовит новый пакет санкций против России и обеспечит две трети финансовых потребностей Украины - Еврокомиссия
16 декабря, 01:30 • 19272 просмотра
"Ни де-юре, ни де-факто мы признавать Донбасс российским не будем" - Зеленский
16 декабря, 00:23 • 16899 просмотра
Президент Украины готов к выборам при условии прекращения огня, референдум по территориям пока не рассматривается
Рада поддержала разрешение использовать систему оповещения для минуты молчания в 9 утра

Киев • УНН

 • 822 просмотра

Верховная Рада приняла за основу законопроект №14144, который позволяет городам и общинам использовать национальную систему оповещения. Это позволит ежедневно в 9 утра объявлять минуту молчания.

Рада поддержала разрешение использовать систему оповещения для минуты молчания в 9 утра

Верховная Рада приняла за основу законопроект №14144, который призван устранить технические преграды и официально разрешить городам и громадам использовать национальную систему оповещения для объявления минуты молчания - ежедневно в 9 утра, сообщили в парламенте во вторник, пишет УНН.

Детали

Документом предлагается внести изменения в законодательство и предусмотреть, что:

  • общенациональная минута молчания по соотечественникам, погибшим в результате вооруженной агрессии рф против Украины, проводится ежедневно в 9 часов 00 минут;
    • органы государственной власти и местного самоуправления обеспечивают информирование о начале и завершении общенациональной минуты молчания на предприятиях, в учреждениях, организациях, относящихся к сфере их управления;
      • объявление общенациональной минуты молчания осуществляется через медиа (средства массовой информации) независимо от формы собственности, системы оповещения и информирования в сфере гражданской защиты.

        Ожидается, что принятие законопроекта позволит на общенациональном уровне обеспечить надлежащее чествование памяти погибших военнослужащих и гражданских лиц.

        Юлия Шрамко

        ОбществоПолитика
