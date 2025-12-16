Рада поддержала разрешение использовать систему оповещения для минуты молчания в 9 утра
Киев • УНН
Верховная Рада приняла за основу законопроект №14144, который позволяет городам и общинам использовать национальную систему оповещения. Это позволит ежедневно в 9 утра объявлять минуту молчания.
Верховная Рада приняла за основу законопроект №14144, который призван устранить технические преграды и официально разрешить городам и громадам использовать национальную систему оповещения для объявления минуты молчания - ежедневно в 9 утра, сообщили в парламенте во вторник, пишет УНН.
Детали
Документом предлагается внести изменения в законодательство и предусмотреть, что:
- общенациональная минута молчания по соотечественникам, погибшим в результате вооруженной агрессии рф против Украины, проводится ежедневно в 9 часов 00 минут;
- органы государственной власти и местного самоуправления обеспечивают информирование о начале и завершении общенациональной минуты молчания на предприятиях, в учреждениях, организациях, относящихся к сфере их управления;
- объявление общенациональной минуты молчания осуществляется через медиа (средства массовой информации) независимо от формы собственности, системы оповещения и информирования в сфере гражданской защиты.
Ожидается, что принятие законопроекта позволит на общенациональном уровне обеспечить надлежащее чествование памяти погибших военнослужащих и гражданских лиц.
В Киеве начнут перекрывать Крещатик на время общенациональной минуты молчания - Ткаченко22.09.25, 15:08 • 6196 просмотров