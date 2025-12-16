Рада підтримала дозвіл використовувати систему оповіщення для хвилини мовчання о 9-й ранку

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №14144, який покликаний усунути технічні перепони та офіційно дозволити містам і громадам використовувати національну систему оповіщення для оголошення хвилини мовчання - щоденно о 9-й ранку, повідомили у парламенті у вівторок, пише УНН.

Деталі

Документом пропонується внести зміни до законодавства і передбачити, що:

загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії рф проти України, проводиться щоденно о 9 годині 00 хвилин;

органи державної влади та місцевого самоврядування забезпечують інформування про початок і звершення загальнонаціональної хвилини мовчання на підприємствах, в установах, організаціях, які належать до сфери їх управління;

оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання здійснюється через медіа (засоби масової інформації) незалежно від форми власності, системи оповіщення та інформування у сфері цивільного захисту.

Очікується, що ухвалення законопроєкту дозволить на загальнонаціональному рівні забезпечити належне вшанування пам’яті загиблих військовослужбовців та цивільних осіб.

У Києві почнуть перекривати Хрещатик на час загальнонаціональної хвилини мовчання - Ткаченко