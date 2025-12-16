$42.250.05
Рада підтримала дозвіл використовувати систему оповіщення для хвилини мовчання о 9-й ранку
Бельгія відхилила поступки Єврокомісії для розблокування активів рф для кредиту Україні - Politico
Новорічний стіл–2026 подорожчав майже на 11%: скільки коштуватиме святкове меню
Генпрокурор Кравченко повідомив про знайдену зброю, нові докази та додаткову кваліфікацію у справі про вбивство Андрія ПарубіяVideo
Пропозиція не вічна: Politico дізналося деталі щодо пропонованих США гарантій безпеки для України, "подібних до статті 5" НАТО
"Наші перемовні команди зустрінуться в США найближчим часом" - Зеленський назвав наступні кроки у переговорах
Зеленський розкрив наслідки відмови рф від мирного плану Трампа
ЄС готує новий пакет санкцій проти росії та забезпечить дві третини фінансових потреб України - Єврокомісія
"Ні де-юре, ні де-факто ми визнавати Донбас російським не будемо" - Зеленський
Президент України готовий до виборів за умови припинення вогню, референдум щодо територій поки не розглядається
Рада підтримала дозвіл використовувати систему оповіщення для хвилини мовчання о 9-й ранку

Київ • УНН

 360 перегляди

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №14144, що дозволяє містам і громадам використовувати національну систему оповіщення. Це дозволить щоденно о 9-й ранку оголошувати хвилину мовчання.

Рада підтримала дозвіл використовувати систему оповіщення для хвилини мовчання о 9-й ранку

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №14144, який покликаний усунути технічні перепони та офіційно дозволити містам і громадам використовувати національну систему оповіщення для оголошення хвилини мовчання - щоденно о 9-й ранку, повідомили у парламенті у вівторок, пише УНН.

Деталі

Документом пропонується внести зміни до законодавства і передбачити, що:

  • загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії рф проти України, проводиться щоденно о 9 годині 00 хвилин;
    • органи державної влади та місцевого самоврядування забезпечують інформування про початок і звершення загальнонаціональної хвилини мовчання на підприємствах, в установах, організаціях, які належать до сфери їх управління;
      • оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання здійснюється через медіа (засоби масової інформації) незалежно від форми власності, системи оповіщення та інформування у сфері цивільного захисту.

        Очікується, що ухвалення законопроєкту дозволить на загальнонаціональному рівні забезпечити належне вшанування пам’яті загиблих військовослужбовців та цивільних осіб.

        Юлія Шрамко

        СуспільствоПолітика
        Повітряна тривога
        Війна в Україні
        Верховна Рада України