Работы по строительству третьей линии фортификаций реализуется в определенные сроки - Синегубов

Несмотря на постоянные обстрелы со стороны оккупантов, задача, которую ставило руководство Офиса президента и правительства по строительству третьей линии фортификаций на Харьковщине, реализуется в определенные сроки. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Есть у нас определенные участки, где идут обстрелы, где мы, к сожалению, теряем технику. Там соответственно техника не на первом месте, на первом месте у нас наши строители, которые так же, к сожалению, получат ранения, но все задачи, которые ставило руководство Офиса президента, правительства, мы их реализуем в определенные сроки. Хочу отметить, что на этом не завершится укрепление наших позиций глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов

Он отметил, что сейчас выполнено 90% работ по строительству оборонительных рубежей.

Однако, это не только возведение всей третьей линии. Это просто очередной этап. Соответственно третья линия возводилась и в прошлом году и там большой достаточно объем был реализован на 100%. Сейчас мы завершаем этот определенный нам объем работ и дальше будем продолжать глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов

Напомним,

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что на строительство всех запланированных Генштабом линий фортификаций средства были выделены в полном объеме.

Средства на строительство фортификаций были выделены полном объеме - Шмыгаль