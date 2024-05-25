Роботи з будівництва третьої лінії фортифікацій реалізується у визначені терміни - Синєгубов
Київ • УНН
Будівництво третьої лінії фортифікаційних споруд на Харківщині відбувається вчасно, незважаючи на постійні обстріли з боку окупантів.
Незважаючи на постійні обстріли з боку окупантів, завдання, яке ставило керівництво Офісу президенту та Уряду з будівництва третьої лінії фортифікацій на Харківщині, реалізується у визначені терміни. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі телемарафону, передає УНН.
Деталі
Є в нас певні ділянки, де йдуть обстріли, де ми, на жаль, втрачаємо техніку. Там відповідно техніка не на першому місці, на першому місці в нас наші будівельники, які так само, на жаль, отримають поранення, але всі завдання, яке ставило керівництво Офісу президенту, Уряду, ми його реалізуємо у визначені терміни. Хочу зазначити, що на цьому не завершиться укріплення наших позицій
Він зазначив, що наразі виконано 90% робіт із будівництва оборонних рубежів.
Однак, це не лише зведення всієї третьої лінії. Це просто черговий етап. Відповідно третя лінія зводилася і минулого року і там великий досить об’єм був реалізований на 100%. Наразі ми завершуємо цей визначений нам об’єм робіт і далі будемо продовжувати
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що на будівництво всіх запланованих Генштабом ліній фортифікацій кошти було виділено в повному об’ємі.
Кошти на будівництво фортифікацій були виділені повному об’ємі – Шмигаль24.05.24, 16:10 • 16546 переглядiв