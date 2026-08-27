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Пятерым депутатам Киевского облсовета объявили о подозрении по делу о схеме с бюджетными деньгами - Генпрокурор

Киев • УНН

 • 334 просмотра

Пятерых депутатов и четырех родственников подозревают в присвоении средств программы «Забота». Следствие заявляет о фиктивных документах и личных расходах.

Пятерым депутатам Киевского облсовета объявили о подозрении по делу о схеме с бюджетными деньгами - Генпрокурор

Пяти депутатам Киевского областного совета сообщили о подозрении в мошенничестве с бюджетными средствами через схему с программой "Забота", сообщил в четверг Генеральный прокурор Руслан Кравченко в соцсетях, пишет УНН.

"Забота" для своих: пяти депутатам Киевского облсовета сообщили о подозрении в мошенничестве с бюджетными средствами

- написал Кравченко.

Он отметил, что программу "Забота" создали для людей, которые действительно нуждаются в помощи: семей лиц и детей с инвалидностью, людей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, и пострадавших от войны, ветеранов, военнослужащих и семей погибших защитников. В течение 2021–2025 годов на ее реализацию направили около 384 млн грн бюджетных средств.

"Я хорошо помню, каких усилий стоило обеспечить финансирование этой программы, когда я возглавлял Киевскую ОВА. Каждая гривна должна была работать для тех, кто действительно нуждался в поддержке. И действительно многие депутаты честно выполняли свои обязанности, общались с людьми, выясняли их потребности в сложных жизненных ситуациях и реально помогали", — указал Кравченко.

"Однако нашлись и те, кто, по данным следствия, превратил механизм помощи в схему личного обогащения. Установлено, что часть бюджетных средств по программе "Забота" получали не те, для кого она была создана, а родственники и близкое окружение отдельных депутатов Киевского областного совета", — отметил Генпрокурор.

По его словам, "схема была простой". "На родственников оформляли фиктивные медицинские документы. На их основании депутаты обращались по вопросу выплаты материальной помощи. При этом реальной потребности в лечении или социальной поддержке получатели не имели. Полученные из бюджета деньги тратили на услуги эстетической медицины, приобретение дорогих автомобилей и другие личные нужды. В отдельных случаях часть помощи возвращали депутатам — десятки тысяч гривен переводили непосредственно на их личные банковские карты", — сообщил Генпрокурор.

"Сегодня под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора о подозрении сообщили пяти депутатам Киевского областного совета и четырем их родственникам, — отметил Кравченко. — В зависимости от роли их действия квалифицированы как организация, исполнение и пособничество в мошенничестве, совершенном в крупных и особо крупных размерах, в частности организованной группой — чч. 2, 3, 5 ст. 27, чч. 4, 5 ст. 190 УК Украины".

Следствие продолжается. Устанавливаются другие возможные участники схемы, добавил он.

"Бюджетные программы создают для помощи людям, а не для обогащения тех, кто имеет доступ к распределению средств. Когда деньги, предназначенные для людей, находящихся в сложных обстоятельствах, направляют "своим", а часть затем возвращают депутатам, — это уже не "Забота". Это мошенничество с бюджетными средствами", — подчеркнул Генпрокурор.

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Юлия Шрамко

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