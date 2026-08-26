Раскрыта схема поставки лекарств для реанимации, причинившая ущерб на 80 млн грн: проведён ряд обысков, объявлены четыре подозрения

В Украине разоблачили группу предпринимателей и должностных лиц коммерческих предприятий, которые организовали поставки этих лекарств бюджетным учреждениям по завышенным ценам. Ущерб бюджетам превысил 80 млн грн. Как сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, правоохранители провели 16 обысков, четырём руководителям и должностным лицам сообщили о подозрении, передаёт УНН.

Есть сферы, где злоупотребления имеют особенно высокую цену. Одна из них закупка лекарств, от которых в критический момент может зависеть человеческая жизнь. Речь идёт о препаратах, которые преимущественно применяют в стационарах: при неотложных состояниях, в реанимации, анестезиологии, интенсивной терапии и для лечения сложных инфекций

По данным следствия, группа предпринимателей и должностных лиц коммерческих предприятий организовала поставки этих лекарств бюджетным учреждениям по завышенным ценам.

Как сообщил Кравченко, препараты закупали непосредственно у производителей и импортёров, после чего через связанные компании продавали медицинским учреждениям. При этом установленную государством предельную 10-процентную поставщицко-сбытовую надбавку превышали. В результате схемы государственному и местным бюджетам был нанесён ущерб на сумму свыше 80,9 млн грн.

Следствие также получило данные об использовании аффилированных предприятий для формирования искусственного налогового кредита и последующего перевода незаконно полученных средств в наличные.

Правоохранители провели 16 обысков в Киеве, Киевской и Львовской областях и Днепре. Изъяты документы, компьютерная техника, телефоны, банковские карты, печати, электронные носители и денежные средства. Схема прекращена. Четырём руководителям и должностным лицам предприятий сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Одному из них – заочно. В отношении трёх подозреваемых в суд поданы ходатайства о содержании под стражей