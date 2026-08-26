Викрито схему постачання ліків для реанімації зі збитками на 80 млн грн: проведено низку обшуків, оголошено чотири підозри

В Україні викрили групу підприємців і посадовців комерційних підприємств, які організували постачання цих ліків бюджетним установам за завищеними цінами. Збитки бюджетам сягнули понад 80 млн грн. Як повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, правоохоронці провели 16 обшуків, чотирьом керівникам та посадовцям повідомили про підозру, передає УНН.

Є сфери, де зловживання мають особливо високу ціну. Одна з них закупівля ліків, від яких у критичний момент може залежати людське життя. Йдеться про препарати, які переважно застосовують у стаціонарах: під час невідкладних станів, у реанімації, анестезіології, інтенсивній терапії та для лікування складних інфекцій

За даними слідства, група підприємців і посадовців комерційних підприємств організувала постачання цих ліків бюджетним установам за завищеними цінами.

Як повідомив Кравченко, препарати закуповували безпосередньо у виробників та імпортерів, після чого через пов’язані компанії продавали медзакладам. При цьому встановлену державою граничну 10-відсоткову постачальницько-збутову надбавку перевищували. Унаслідок схеми державному та місцевим бюджетам завдано понад 80,9 млн грн збитків.

Слідство також отримало дані про використання афілійованих підприємств для формування штучного податкового кредиту та подальшого переведення незаконно отриманих коштів у готівку.

Правоохоронці провели 16 обшуків у Києві, Київській і Львівській областях та Дніпрі. Вилучено документи, комп’ютерну техніку, телефони, банківські картки, печатки, електронні носії та кошти. Схему припинено. Чотирьом керівникам і посадовцям підприємств повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України. Одному з них – заочно. Щодо трьох підозрюваних до суду подано клопотання про тримання під вартою