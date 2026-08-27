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П'ятьом депутатам Київської облради оголосили підозру за схему з бюджетними грошима - Генпрокурор

Київ • УНН

 • 1108 перегляди

П’ятьох депутатів і чотирьох родичів підозрюють у привласненні коштів програми «Турбота». Слідство заявляє про фіктивні документи та особисті витрати.

П'ятьом депутатам Київської облради оголосили підозру за схему з бюджетними грошима - Генпрокурор

П'ятьом депутатам Київської обласної ради повідомлено про підозру у шахрайстві з бюджетними коштами через схему з програмою "Турбота", повідомив у четвер Генеральний прокурор Руслан Кравченко у соцмережах, пише УНН.

"Турбота" для своїх: п`ятьом депутатам Київської облради повідомлено про підозру у шахрайстві з бюджетними коштами

- написав Кравченко.

Він зазначив, що програму "Турбота" створили для людей, які справді потребують допомоги: сімей осіб та дітей з інвалідністю, людей у складних життєвих обставинах і постраждалих від війни, ветеранів, військовослужбовців та родин загиблих захисників. Упродовж 2021-2025 років на її реалізацію спрямували близько 384 млн грн бюджетних коштів.

"Я добре пам’ятаю, яких зусиль коштувало забезпечити фінансування цієї програми, коли очолював Київську ОВА. Кожна гривня мала працювати для тих, хто справді потребував підтримки. І дійсно багато депутатів чесно виконували свої обов’язки, спілкувалися з людьми, з’ясовували їхні потреби у складних життєвих ситуаціях і реально допомагали", - вказав Кравченко.

"Однак знайшлися й ті, хто, за даними слідства, перетворив механізм допомоги на схему особистого збагачення. Встановлено, що частину бюджетних коштів за програмою "Турбота" отримували не ті, для кого вона була створена, а родичі та близьке оточення окремих депутатів Київської обласної ради", - зазначив Генпрокурор.

З його слів, "схема була простою". "На родичів оформлювали фіктивні медичні документи. На їх підставі депутати зверталися щодо виплати матеріальної допомоги. При цьому реальної потреби в лікуванні чи соціальній підтримці одержувачі не мали. Отримані з бюджету гроші витрачали на послуги естетичної медицини, придбання дорогих автомобілів та інші особисті потреби. В окремих випадках частину допомоги повертали депутатам – десятки тисяч гривень переказували безпосередньо на їхні особисті банківські картки", - повідомив Генпрокурор.

"Сьогодні за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру п`ятьом депутатам Київської обласної ради та чотирьом їхнім родичам, - зазначив Кравченко. - Залежно від ролі їхні дії кваліфіковано як організацію, виконання та пособництво у шахрайстві, вчиненому у великих та особливо великих розмірах, зокрема організованою групою – чч. 2, 3, 5 ст. 27, чч. 4, 5 ст. 190 КК України".

Слідство триває. Встановлюють інших можливих учасників схеми, додав він.

"Бюджетні програми створюють для допомоги людям, а не для збагачення тих, хто має доступ до розподілу коштів. Коли гроші, призначені для людей у складних обставинах, спрямовують "своїм", а частину потім повертають депутатам, – це вже не "Турбота". Це шахрайство з бюджетними коштами", - наголосив Генпрокурор.

Викрито схему постачання ліків для реанімації зі збитками на 80 млн грн: проведено низку обшуків, оголошено чотири підозри26.08.26, 15:18 • 12627 переглядiв

Юлія Шрамко

КриміналКиївська область
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Київська область
Руслан Кравченко