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Пятеро боевиков приговорены к 15 годам заключения за госизмену

Пятеро боевиков приговорены к 15 годам заключения за госизмену

Киев  •  УНН

23 февраля 2024, 02:18  •  4054 просмотра

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Пятерых боевиков, в том числе сомалийского снайпера, приговорили к 15 годам заключения за участие в боевых действиях против украинских сил на стороне поддерживаемых рф сепаратистов.

5 боевиков, включая снайпера "Сомали", получили 15 лет заключения за госизмену и участие в террористических организациях. Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает УНН.

Детали

Служба безопасности Украины обнаружила и передала в суд материалы в отношении пятеро боевиков, которые активно воевали на востоке страны против Вооруженных Сил Украины. По полученным доказательствам суд назначил предателям реальные сроки заключения в размере 15 лет по обвинению в государственной измене.

Три злоумышленника были захвачены в плен во время боев под Авдеевкой в сентябре 2023 года. Еще двух боевиков поймали в ходе боестолкновений вблизи Марьинки в Донецкой области.

Один из осужденных - уроженец временно оккупированной Макеевки, который добровольно присоединился к оккупационному батальону "Сомали" и служил снайпером на передовой в районах Бахмута и Волновахи.

Еще один предатель, житель Крыма, осужден  за участие в российской частной военной компании "Редут" и выполнение задач в поддержку оккупационной группировки, в частности в обустройстве фортификационных сооружений и обстреле позиций Вооруженных Сил Украины.

Трое других боевиков, которые служили в составе российской агрессивной военной бригады и "народной милиции ДНР", получили тюремные сроки за участие в террористической группе и непредусмотренных законом вооруженных формированиях.

Добавим

Суд признал всех осужденных виновными и назначил наказание - 15 лет лишения свободы.

Снайпер и рецидивист из российского "Шторм-Z": предатели, которые воевали на стороне рф против Украины, получили реальные сроки1 февраля 2024, 14:45 • 24611 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ВойнаКриминал и ЧП
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
avdiivkaАвдеевка
makeevkaМакеевка
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
volnovakhaВолноваха
somaliСомали
krymКрым
bakhmutБахмут
donetskДонецк
П'ятьох бойовиків засуджено до 15 років ув'язнення за держзраду
Five militants sentenced to 15 years in prison for high treason
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