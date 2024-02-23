Пятеро боевиков приговорены к 15 годам заключения за госизмену

5 боевиков, включая снайпера "Сомали", получили 15 лет заключения за госизмену и участие в террористических организациях. Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает УНН.

Детали

Служба безопасности Украины обнаружила и передала в суд материалы в отношении пятеро боевиков, которые активно воевали на востоке страны против Вооруженных Сил Украины. По полученным доказательствам суд назначил предателям реальные сроки заключения в размере 15 лет по обвинению в государственной измене.

Три злоумышленника были захвачены в плен во время боев под Авдеевкой в сентябре 2023 года. Еще двух боевиков поймали в ходе боестолкновений вблизи Марьинки в Донецкой области.

Один из осужденных - уроженец временно оккупированной Макеевки, который добровольно присоединился к оккупационному батальону "Сомали" и служил снайпером на передовой в районах Бахмута и Волновахи.

Еще один предатель, житель Крыма, осужден за участие в российской частной военной компании "Редут" и выполнение задач в поддержку оккупационной группировки, в частности в обустройстве фортификационных сооружений и обстреле позиций Вооруженных Сил Украины.

Трое других боевиков, которые служили в составе российской агрессивной военной бригады и "народной милиции ДНР", получили тюремные сроки за участие в террористической группе и непредусмотренных законом вооруженных формированиях.

Добавим

Суд признал всех осужденных виновными и назначил наказание - 15 лет лишения свободы.

Снайпер и рецидивист из российского "Шторм-Z": предатели, которые воевали на стороне рф против Украины, получили реальные сроки