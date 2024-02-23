Пятеро боевиков приговорены к 15 годам заключения за госизмену
Киев • УНН
Пятерых боевиков, в том числе сомалийского снайпера, приговорили к 15 годам заключения за участие в боевых действиях против украинских сил на стороне поддерживаемых рф сепаратистов.
5 боевиков, включая снайпера "Сомали", получили 15 лет заключения за госизмену и участие в террористических организациях. Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает УНН.
Детали
Служба безопасности Украины обнаружила и передала в суд материалы в отношении пятеро боевиков, которые активно воевали на востоке страны против Вооруженных Сил Украины. По полученным доказательствам суд назначил предателям реальные сроки заключения в размере 15 лет по обвинению в государственной измене.
Три злоумышленника были захвачены в плен во время боев под Авдеевкой в сентябре 2023 года. Еще двух боевиков поймали в ходе боестолкновений вблизи Марьинки в Донецкой области.
Один из осужденных - уроженец временно оккупированной Макеевки, который добровольно присоединился к оккупационному батальону "Сомали" и служил снайпером на передовой в районах Бахмута и Волновахи.
Еще один предатель, житель Крыма, осужден за участие в российской частной военной компании "Редут" и выполнение задач в поддержку оккупационной группировки, в частности в обустройстве фортификационных сооружений и обстреле позиций Вооруженных Сил Украины.
Трое других боевиков, которые служили в составе российской агрессивной военной бригады и "народной милиции ДНР", получили тюремные сроки за участие в террористической группе и непредусмотренных законом вооруженных формированиях.
Добавим
Суд признал всех осужденных виновными и назначил наказание - 15 лет лишения свободы.
Снайпер и рецидивист из российского "Шторм-Z": предатели, которые воевали на стороне рф против Украины, получили реальные сроки1 февраля 2024, 14:45 • 24611 просмотров
Пятеро боевиков приговорены к 15 годам заключения за госизмену
Пятерых боевиков, в том числе сомалийского снайпера, приговорили к 15 годам заключения за участие в боевых действиях против украинских сил на стороне поддерживаемых рф сепаратистов.
Национальный музей истории Украины откроет выставку "33/10", посвященную 10-летию начала украинского сопротивления рф
В Национальном музее истории Украины откроется выставка "33/10", посвященная десятой годовщине начала героического сопротивления Украины российской агрессии.
ООН подтверждает сексуальное насилие Израиля над палестинскими женщинами
Эксперты ООН подтверждают сообщения о сексуальном насилии над палестинскими женщинами в израильских тюрьмах и требуют провести полное расследование.
Здание в Днепре подверглось удару российских беспилотников: 4 раненых, остальные люди под завалами
Многоэтажный дом в Днепре подвергся удару иранских беспилотников "Шахед", в результате чего 4 человека получили ранения, а другие оказались под завалами, пока спасатели работают над поиском уцелевших.
Последствия вражеской атаки в Одессе: один человек спасен и один погиб
Спасатели в Одессе ищут возможных жертв после того, как один из дронов-камикадзе упал на здание предприятия в прибрежной зоне Одессы, вызвав разрушения и пожар. В результате чего один человек погиб, а другого удалось спасти.
В Испании 14-этажный жилой дом с более 130 квартирами сгорел дотла
14-этажный жилой дом с более 130 квартирами полностью сгорел во время пожара в Валенсии, который также перекинулся на соседний дом.
США введут санкции против более 500 российских объектов к 2-й годовщине вторжения в Украину
Во вторую годовщину полномасштабного вторжения рф в Украину Америка планирует объявить о новых санкциях против более 500 российских предприятий, чтобы еще больше ограничить способность рф производить оружие и получать доходы, поддерживающие ее экономику.
рф формирует отряд из спортсменов для участия в войне против Украины
рф создала новое военное подразделение под названием "Союз", состоящее из бойцов боевых искусств для участия в войне против Украины, подготовку которых обеспечивает российский университет специального назначения в Чечне.
Враг продвинулся на востоке, но потерпел поражение в Победе
рф продвинулась в некоторых районах, но ВСУ отбили атаку во время столкновений в Победе.
Как украинцев наказывают за "нюдсы" и "секс-вечеринки" и сколько денег выделяют полиции на расследование "развратных" преступлений: исследование BIHUS Info
В прошлом году государство потратило примерно 11,5 миллионов гривен на расследование 200 дел против организаторов вероятных секс-вечеринок и преследования украинцев за преступления, связанные с нецензурной лексикой.