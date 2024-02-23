П'ятьох бойовиків засуджено до 15 років ув'язнення за держзраду
Київ • УНН
П'ятьох бойовиків, у тому числі сомалійського снайпера, засудили до 15 років ув'язнення за участь у бойових діях проти українських сил на боці підтримуваних рф сепаратистів.
5 бойовиків, включаючи снайпера "Сомалі", отримали 15 років ув’язнення за держзраду та участь у терористичних організаціях. Про це повідомляє Служба безпеки України, передає УНН.
Деталі
Служба безпеки України виявила та передала до суду матеріали щодо п'ятеро бойовиків, які активно воювали на сході країни проти Збройних Сил України. За отриманими доказами суд призначив зрадникам реальні терміни ув'язнення у розмірі 15 років за обвинуваченнями в державній зраді.
Три зловмисників були захоплені у полон під час боїв під Авдіївкою у вересні 2023 року. Ще двох бойовиків спіймали в ході боєзіткнень поблизу Мар'їнки на Донеччині.
Один із засуджених – уродженець тимчасово окупованої Макіївки, який добровільно приєднався до окупаційного батальйону "Сомалі" і служив снайпером на передовій в районах Бахмута і Волновахи.
Ще один зрадник, мешканець Криму, засуджений за участь у російській приватній військовій компанії "Редут" та виконання завдань на підтримку окупаційного угруповання, зокрема в облаштуванні фортифікаційних споруд та обстрілі позицій Збройних Сил України.
Троє інших бойовиків, які служили у складі російської агресивної військової бригади та "народної міліції ДНР", отримали тюремні терміни за участь у терористичній групі та непередбачених законом збройних формуваннях.
Додамо
Суд визнав усіх засуджених винними та призначив покарання – 15 років позбавлення волі.
Снайпер та рецидивіст з російського "Шторм-Z": зрадники, які воювали на боці росії проти України, отримали реальні терміни01.02.24, 16:45 • 26641 перегляд