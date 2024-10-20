ПВО работает над Киевской областью из-за обнаруженных БпЛА

В Киевской области работает ПВО. Об этом сообщает Киевская областная военная администрация, передает УНН.

Киевская область!

В воздушном пространстве зафиксирован БпЛА. Силы ПВО работают по целям.



Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности.

Соблюдайте информационную тишину - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников

- говорится в сообщении.

Напомним

Воздушные Силы проинформировали о группе БпЛА на севере Киевской области курсом на запад.

На Киевщине работает ППО