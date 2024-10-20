ППО працює над Київською областю через виявлені БпЛА
Київ • УНН
У Київській області зафіксовано безпілотні літальні апарати. Сили протиповітряної оборони працюють по цілях, жителів закликають перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги.
У Київській області працює ППО. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація, передає УНН.
Київська область!
У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.
Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку.
Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників
Нагадаємо
Повітряні Сили поінформували щодо групи БпЛА на півночі Київщини курсом на захід.