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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 3516 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Безпілотний літальний апарат

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MIM-104 Patriot

ППО працює над Київською областю через виявлені БпЛА

Київ • УНН

 • 71456 перегляди

У Київській області зафіксовано безпілотні літальні апарати. Сили протиповітряної оборони працюють по цілях, жителів закликають перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги.

ППО працює над Київською областю через виявлені БпЛА

У Київській області працює ППО. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація, передає УНН.

Київська область!
У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.

Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку.
Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Повітряні Сили поінформували щодо групи БпЛА на півночі Київщини курсом на захід.

На Київщині працює ППО 03.09.24, 03:32 • 106082 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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