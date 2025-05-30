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Коррупционный диссонанс в Раде: суд 2 июня продолжит рассмотрение дела обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых
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Коррупционный диссонанс в Раде: суд 2 июня продолжит рассмотрение дела обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых

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Financial Times

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Против агрессии россии: ЕСПЧ рассматривает 4 межгосударственных дела по искам Украины

Киев • УНН

 • 508 просмотра

ЕСПЧ рассматривает 4 межгосударственных дела Украины против россии касательно преступлений в Крыму, на Донбассе и в Керченском проливе. В некоторых делах уже подтверждены факты нарушений прав человека со стороны рф.

Против агрессии россии: ЕСПЧ рассматривает 4 межгосударственных дела по искам Украины

Четыре межгосударственных судебных дела Украины против россии, вызванные ее агрессией и преступной деятельностью, находятся на разных стадиях рассмотрения в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) по состоянию на май 2025 года. В некоторых из них уже достигнуты промежуточные результаты, которыми на международном уровне подтверждены факты масштабных нарушений прав человека со стороны рф. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

Детали

Как уточнили в ведомстве, в производстве Суда находятся дела, охватывающие преступления, совершенные россией в Крыму, на Донбассе, в Керченском проливе, а также ряд резонансных целенаправленных убийств на территории Украины и других государств-членов Совета Европы.

Каждое из межгосударственных дел фиксирует наличие административной практики — то есть системных и повторяющихся действий со стороны рф, направленных на подавление свобод и преследование по признакам национальности, политических убеждений или гражданской позиции.

"Украина против россии (по Крыму)"

Это дело стало первым межгосударственным заявлением Украины, по которому Европейский суд по правам человека принял решение по существу. Оно охватывает события с 27 февраля 2014 года, когда россия установила контроль над Автономной Республикой Крым и г. Севастополь.

Решением от 25 июня 2024 года Суд признал многочисленные нарушения прав человека со стороны рф: право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, свободу мысли и вероисповедания, доступ к образованию, право собственности и защиту от дискриминации.

Комитет министров Совета Европы, который отвечает за контроль за выполнением решений ЕСПЧ, призвал россию немедленно освободить политических заключенных, прекратить пытки и перемещения заключенных, обеспечить беспрепятственную деятельность международных мониторинговых органов в Крыму. В Комитете подчеркнули, что несмотря на выход из Совета Европы, рф обязана выполнять решения Суда.

"Украина и Нидерланды против россии: Донбасс, MH17 и полномасштабная война

Это крупнейшее межгосударственное дело, объединяющее сразу четыре заявления: №№ 8019/16, 43800/14, 28525/20 и 11055/22. Оно охватывает период с 2014 года по настоящее время и касается преступлений на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. В дело также включены жалобы на действия рф во время полномасштабного вторжения, начавшегося 24 февраля 2022 года.

Отдельную часть производства составляет заявление Нидерландов об уничтожении малайзийского "Боинга" рейса MH17 в июле 2014 года, в результате чего погибли все 298 человек на борту.

ЕСПЧ установил, что уничтожение рейса MH17 произошло на территории, которая находилась под эффективным контролем российских оккупационных администраций, а следовательно события подпадают под юрисдикцию рф.

25 января 2023 года ЕСПЧ признал дело частично приемлемым и перешел к рассмотрению по существу. Учитывая масштаб нарушений, к делу присоединились 26 государств и ряд международных организаций в качестве третьих сторон. Ожидается, что в ближайшее время ЕСПЧ примет решение и перейдет к рассмотрению вопроса справедливой сатисфакции.

"Украина против россии (VIII)": агрессия в Керченском проливе

Это дело касается нападения россии на три украинских военных судна в Керченском проливе 25 ноября 2018 года и захвата 24 украинских моряков. Заявление основывается на доказательствах незаконного задержания, содержания в бесчеловечных условиях и отсутствии справедливого судопроизводства.

ЕСПЧ обязал россию предоставить раненым надлежащую медицинскую помощь и разъяснить юридические основания задержания. Однако требования суда москва не выполнила.

По состоянию на март 2024 года ЕСПЧ получил комментарии Правительства Украины по существу дела и готовится к дальнейшему рассмотрению.

"Украина против россии (IX)": российская практика ликвидации противников кремля

Последнее из активных межгосударственных дел — № 10691/21 — касается практики политически мотивированных убийств, которую, по утверждению Украины, россия осуществляет как на своей территории, так и за ее пределами — в частности на территории государств-членов Совета Европы.

Речь идет о резонансных убийствах и покушениях на оппонентов режима путина, что по утверждению Украины является частью целенаправленной политики государства.

ЕСПЧ зарегистрировал дело в 2021 году, а в апреле 2025-го сообщил о его коммуникации правительству рф. К делу уже присоединились Польша и Литва в качестве третьих сторон, а также шесть других государств получили запросы от Суда о предоставлении информации. Это первое межгосударственное заявление, в котором Украина на международном уровне ставит на рассмотрение Суда вопрос о политически мотивированных убийствах как составную часть государственной политики россии.

Напомним

В деле о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф. Суд признал, что события в значительной степени были вызваны российской пропагандой, однако ЕСПЧ подчеркнул нарушения со стороны украинского государства, которое должно выплатить компенсации.

Лилия Набока

Лилия Набока

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