Протест "евробляхеров": движение к границе с Польшей разблокировали
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Движение транспорта на подъездах к пунктам пропуска на границе с Польшей в пределах Львовской и Волынской областей, где проводили акции протеста владельцы автомобилей с европейской регистрацией, восстановлено. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Укравтодора.
"По состоянию на 12:00 27 ноября 2018 года движение транспорта на автомобильных дорогах во Львовской области М-11 "Львов - Шегини", М-10 "Львов - Краковец ", М-09 "Тернополь - Львов - Рава Русская" и в Волынской области М-07 "Киев - Ковель - Ягодин" восстановлено", - сообщили в ведомстве.
Добавим, накануне Президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с польским лидером Анджеем Дудой. Президент Украины сказал, что "обязал правительство решить эту проблему в ближайшее время". Он добавил, что "в последующие дни блокаду должны прекратить", и что польская сторона "должна быть спокойная относительно быстрого решения этого вопроса украинской стороной", пишет Польское радио.
Напомним, утром 27 ноября водителей предупредили об акции протеста владельцев автомобилей с европейской регистрацией в Волынской и Львовской областях, из-за чего могут быть проблемы с проездом.
Как сообщал УНН, владельцы автомобилей на еврономерах утром 27 ноября продолжали блокировать автомобильные пункты пропуска "Рава-Русская", "Краковец", "Угринов" и "Шегини". В Волынской области движение транспорта на пунктах пропуска "Устилуг" и "Ягодин" на границе с Польшей утром 27 ноября полностью восстановили.
В ГПСУ 27 ноября сообщалось, что подъездные пути к некоторым пунктам пропуска на государственной границе были разблокированы ночью и утром. Проезд через шесть пунктов на западной границе оставался ограниченным.
Акции "евробляхеров" на границе начались после подписания Президентом законов № 8487 и № 8488, которые легализуют ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобили с европейскими номерами. Президент Петр Порошенко призвал владельцев таких авто в предусмотренный законом срок "воспользоваться льготным порядком растаможивания и воздержаться от акций протеста".