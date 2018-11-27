Протест "євробляхерів": рух до кордону з Польщею розблокували

"Станом на 12:00 27 листопада 2018 року рух транспорту на автомобільних дорогах у Львівській області М-11 "Львів - Шегині", М-10 "Львів - Краковець", М-09 "Тернопіль - Львів - Рава Руська" та у Волинській області М-07 "Київ – Ковель – Ягодин" відновлено", - повідомили у відомстві.

Додамо, напередодні Президент Петро Порошенко провів телефонну розмову з польським лідером Анджеєм Дудою. Президент України сказав, що "зобов’язав уряд розв’язати цю проблему найближчим часом". Він додав, що "у наступні дні блокади повинні припинити", і що польська сторона "повинна бути спокійна щодо швидкого розв’язання цього питання українською стороною", пише Польське радіо.

Нагадаємо, зранку 27 листопада водіїв попередили про акції протесту власників автомобілів з європейською реєстрацією у Волинській та Львівській областях, через що можуть бути проблеми з проїздом.

Як повідомляв УНН, власники автомобілів на єврономерах на ранок 27 листопада продовжували блокувати автомобільні пункти пропуску "Рава-Руська", "Краковець", "Угринів" та "Шегині". У Волинській області рух транспорту на пунктах пропуску "Устилуг" та "Ягодин" на кордоні з Польщею зранку 27 листопада повністю відновили.

У ДПСУ 27 листопада повідомляли, що під’їзні шляхи до деяких пунктів пропуску на державному кордоні були розблоковані вночі та вранці. Проїзд через шість пунктів на західному кордоні залишався обмеженим.

Акції "євробляхерів" на кордоні розпочалися після підписання Президентом законів № 8487 та № 8488, які легалізують ввезені з порушенням митного та податкового законодавства автомобілі з європейськими номерами. Президент Петро Порошенко закликав власників таких авто у передбачений законом термін "скористатися пільговим порядком розмитнення і утриматися від акцій протесту".