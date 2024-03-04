Протоколы в отношении чиновников из Сумщины, Львовщины и заместителя председателя ОПУ: в НАПК подвели итоги работы за февраль

В течение прошлого месяца Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции составило ряд протоколов об административных правонарушениях. Об этом сообщает пресс-служба НАПК, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что в феврале НАПК также внесло предписание о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов.

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В частности, НАПК направило в Ковпаковский районный суд г. Сумы протокол в отношении временно исполняющего обязанности заместителя начальника следственного отдела Сумского районного управления полиции ГУНП области по признакам административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 172-9 КУоАП.

При выявлении коррупционного правонарушения он не принял предусмотренных законом мер, а именно - не внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по обоснованному заключению НАПК.

В заключении говорилось о присвоении должностными лицами Сумского областного благотворительного фонда содействия развитию здравоохранения средств благотворительной помощи из-за злоупотребления служебным положением (ч. 4 ст. 191 УК Украины). Для сокрытия указанного факта чиновник предоставил НАПК недостоверные сведения о якобы начатом на основании обоснованного заключения досудебного расследования по ст. 358 УК Украины - резюмировали в агентстве.

Также составлен протокол о совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией по ст. 172-7 КУоАП в отношении начальника управления правового обеспечения ГУ ГНС во Львовской области, члена комиссии по вопросам приостановления регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных.

Установлено, что на заседании упомянутой комиссии он не сообщил о наличии у него конфликта интересов и, действуя в условиях реального конфликта интересов, принял решение в отношении юридического лица, директором которого является его близкое лицо.

Кроме того, в феврале НАПК составило протокол об административных правонарушениях, связанных с коррупцией, предусмотренных ч.ч. 1, 2 ст. 172-7 КУоАП, в отношении Заместителя Руководителя Офиса президента Украины (Ростислава Шурмы - ред.).

Он (Шурма-ред.) организовал при ОПУ Комитет электроэнергетики, на заседаниях которого принял участие в обсуждении и принятии ряда решений. В частности, по расчету с компаниями, осуществляющими производство электроэнергии из альтернативных источников за произведенный продукт. В том числе - с семью компаниями, конечным бенефициарным владельцем которых является его родной брат. - объяснили в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции.

Также НАПК внесло предписание Староконстантиновскому городскому голове с требованием устранить отношения прямого подчинения между ним и его женой, которая занимает одну из руководящих должностей в аппарате Староконстантиновского горсовета.

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В ведомстве пояснили, что в 2023 году он зарегистрировал брак с подчиненной, в результате чего возникли отношения прямого подчинения, что является нарушением ограничений, определенных ст. 27 Закона Украины "О предотвращении коррупции".

Кроме того, до заключения брака городской голова осуществлял премирование подчиненной, которая была его невестой и с которой он находился во внеслужебных отношениях.

По указанному факту НАПК составило и направило в Нацполицию обоснованное заключение об обнаружении в действиях городского головы правонарушения, связанного с коррупцией - нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов - подытожили в агентстве.

Напомним

Специальная комиссия избрала Виктора Павлущика новым главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Украины. До этого он работал руководителем отдела детективов НАБУ.