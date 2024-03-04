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Протоколи щодо посадовців з Сумщини, Львівщини та заступника голови ОПУ: у НАЗК підбили підсумки роботи за лютий

Київ • УНН

 • 25101 перегляди

НАЗК склало протоколи на посадовців у Сумах та Львові за неповідомлення про корупцію та конфлікт інтересів. Окрім того, НАЗК склало протокол щодо заступника голови ОПУ Ростислава Шурми за порушення законодавства про конфлікт інтересів.

Протоколи щодо посадовців з Сумщини, Львівщини та заступника голови ОПУ: у НАЗК підбили підсумки роботи за лютий

Протягом минулого місяця Національне агентство з питань запобігання корупції склало низку протоколів про адміністративні правопорушення. Про це повідомляє пресслужба НАЗК, пише УНН.

Деталі 

Зазначається, що у лютому НАЗК також внесло припис про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

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Зокрема, НАЗК направило до Ковпаківського районного суду м. Суми протокол стосовно тимчасово виконуючого обов’язки заступника начальника слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП області за ознаками адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172-9 КУпАП.

При виявленні корупційного правопорушення він не вжив передбачених законом заходів, а саме – не вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за обґрунтованим висновком НАЗК. 

У висновку йшлося про привласнення посадовцями Сумського обласного благодійного фонду сприяння розвитку охорони здоров’я коштів благодійної допомоги через зловживанням службовим становищем (ч. 4 ст. 191 КК України). Для приховання зазначеного факту посадовець надав НАЗК недостовірні відомості щодо нібито розпочатого на підставі обґрунтованого висновку досудового розслідування за ст. 358 КК України  

- резюмували в агентстві.

Також складено протокол про вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією за ст. 172-7 КУпАП стосовно начальника управління правового забезпечення ГУ ДПС у Львівській області, члена комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних. 

Встановлено, що на засіданні згаданої комісії він не повідомив про наявність у нього конфлікту інтересів та, діючи в умовах реального конфлікту інтересів, ухвалив рішення щодо юридичної особи, директором якої є його близька особа.

Окрім того, у лютому НАЗК склало протокол про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, передбачені ч.ч. 1, 2 ст. 172-7 КУпАП, стосовно Заступника Керівника Офісу президента України (Ростислава Шурми - ред.).

Він (Шурма-ред.) організував при ОПУ Комітет електроенергетики, на засіданнях якого взяв участь в обговоренні та прийнятті низки рішень. Зокрема, щодо розрахунку з компаніями, які здійснюють виробництво електроенергії з альтернативних джерел за вироблений продукт. У тому числі – із семи компаніями, кінцевим бенефіціарним власником яких є його рідний брат.

- пояснили в Національному агентстві з питань запобігання корупції.

Також НАЗК внесло припис Старокостянтинівському міському голові з вимогою усунути відносини прямого підпорядкування між ним та його дружиною, яка обіймає одну з керівних посад в апараті Старокостянтинівської міськради. 

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У відомстві пояснили, що у 2023 році він зареєстрував шлюб з підлеглою, в результаті чого виникли відносини прямого підпорядкування, що є порушенням обмежень, визначених ст. 27 Закону України "Про запобігання корупції".

Крім того, до укладення шлюбу міський голова здійснював преміювання підлеглої, що була його нареченою та з якою він перебував у позаслужбових відносинах.

За вказаним фактом НАЗК склало та направило до Нацполіції обґрунтований висновок про виявлення у діях міського голови правопорушення, пов’язаного з корупцією – порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів 

- підсумували в агентстві.

Нагадаємо

Спеціальна комісія обрала Віктора Павлущика новим головою Національного агентства з питань запобігання корупції України. До цього він працював керівником відділу детективів НАБУ. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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