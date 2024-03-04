Протоколи щодо посадовців з Сумщини, Львівщини та заступника голови ОПУ: у НАЗК підбили підсумки роботи за лютий

Протягом минулого місяця Національне агентство з питань запобігання корупції склало низку протоколів про адміністративні правопорушення. Про це повідомляє пресслужба НАЗК, пише УНН.

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Зазначається, що у лютому НАЗК також внесло припис про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

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Зокрема, НАЗК направило до Ковпаківського районного суду м. Суми протокол стосовно тимчасово виконуючого обов’язки заступника начальника слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП області за ознаками адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172-9 КУпАП.

При виявленні корупційного правопорушення він не вжив передбачених законом заходів, а саме – не вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за обґрунтованим висновком НАЗК.

У висновку йшлося про привласнення посадовцями Сумського обласного благодійного фонду сприяння розвитку охорони здоров’я коштів благодійної допомоги через зловживанням службовим становищем (ч. 4 ст. 191 КК України). Для приховання зазначеного факту посадовець надав НАЗК недостовірні відомості щодо нібито розпочатого на підставі обґрунтованого висновку досудового розслідування за ст. 358 КК України

Також складено протокол про вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією за ст. 172-7 КУпАП стосовно начальника управління правового забезпечення ГУ ДПС у Львівській області, члена комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Встановлено, що на засіданні згаданої комісії він не повідомив про наявність у нього конфлікту інтересів та, діючи в умовах реального конфлікту інтересів, ухвалив рішення щодо юридичної особи, директором якої є його близька особа.

Окрім того, у лютому НАЗК склало протокол про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, передбачені ч.ч. 1, 2 ст. 172-7 КУпАП, стосовно Заступника Керівника Офісу президента України (Ростислава Шурми - ред.).

Він (Шурма-ред.) організував при ОПУ Комітет електроенергетики, на засіданнях якого взяв участь в обговоренні та прийнятті низки рішень. Зокрема, щодо розрахунку з компаніями, які здійснюють виробництво електроенергії з альтернативних джерел за вироблений продукт. У тому числі – із семи компаніями, кінцевим бенефіціарним власником яких є його рідний брат.

Також НАЗК внесло припис Старокостянтинівському міському голові з вимогою усунути відносини прямого підпорядкування між ним та його дружиною, яка обіймає одну з керівних посад в апараті Старокостянтинівської міськради.

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У відомстві пояснили, що у 2023 році він зареєстрував шлюб з підлеглою, в результаті чого виникли відносини прямого підпорядкування, що є порушенням обмежень, визначених ст. 27 Закону України "Про запобігання корупції".

Крім того, до укладення шлюбу міський голова здійснював преміювання підлеглої, що була його нареченою та з якою він перебував у позаслужбових відносинах.

За вказаним фактом НАЗК склало та направило до Нацполіції обґрунтований висновок про виявлення у діях міського голови правопорушення, пов’язаного з корупцією – порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів