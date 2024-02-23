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НАЗК склало протокол щодо заступника керівника Офісу президента України Шурми

Київ • УНН

 • 40415 перегляди

НАЗК склало протокол щодо заступника голови ОПУ Ростислава Шурми за порушення законодавства про конфлікт інтересів через його участь у комітеті з питань електроенергетики, що може принести користь бізнесу його брата.

НАЗК склало протокол щодо заступника керівника Офісу президента України Шурми

Національне агентство з питань запобігання корупції склало протокол про адміністративні правопорушення стосовно заступника керівника Офісу президента України Ростислава Шурми у зв’язку з порушенням ним вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Про це повідомляє пресслужба НАЗК, пише УНН.

Деталі 

Зазначається, що у 2022 році Ростислав Шурма організував при ОПУ Комітет електроенергетики (далі - Комітет), учасники якого збирались під його головуванням.

До участі в засіданнях Комітету були залучені ключові інституції, дотичні до сфери електроенергетики: Міністерство енергетики, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ПАТ "НЕК "Укренерго", ДП "Оператор ринку", ДП "Гарантований покупець"

Маючи приватний інтерес у вказаній сфері, Ростислав Шурма не повідомив у визначеному законодавством порядку про наявний конфлікт інтересів та, діючи в умовах реального конфлікту інтересів, брав участь в обговоренні та прийнятті на засіданнях Комітету рішень, які стосувалися його приватного інтересу.

НАЗК встановило, що рідний брат Ростислава Шурми Олег є кінцевим бенефіціарним власником семи компаній, що здійснюють виробництво електричної енергії з альтернативних джерел. (...) Таким чином рішення, прийняті на засіданнях Комітету, мали вплив на задоволення приватного інтересу Ростислава Шурми, а саме – створення умов для успішності бізнесу брата за рахунок прийняття необхідних рішень дотичними до ринку електричної енергії державними органами та компаніями

- резюмували в НАЗК.

Складений НАЗК за чч. 1, 2 ст. 172-7 КУпАП (порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів) протокол щодо дій Ростислава Шурми скеровано до суду.

У разі визнання його винним суд може призначити покарання у вигляді штрафу, а дані про посадовця будуть внесені до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

Доповнення

В НАЗК наголошують, що сам Ростислав Шурма у період з 2019-го по 2021 рік входив до складу наглядової ради АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Геліос", що є співзасновником трьох із названих вище компаній.

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Станом на липень 2022 року, коли відбулось перше засідання Комітету під головуванням Ростислава Шурми, у ДП "Гарантований покупець" була суттєва заборгованість по розрахунках за електричну енергію, вироблену з альтернативних джерел, придбану у компаній Олега Шурми. Сума заборгованості перед останніми сукупно складала майже 254 млн грн.

В агентстві пояснюють, що джерелом для розрахунку з указаними компаніями можуть бути кошти ПАТ "НЕК Укренерго", що надходять ДП "Гарантований покупець" як оплата послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел.

Прагнучи забезпечити ДП "Гарантований покупець" додатковим джерелом фінансування та сприяти погашенню заборгованості перед компаніями брата, Ростислав Шурма на засіданнях Комітету 23 серпня та 7 вересня 2022 року спонукав ПАТ "НЕК "Укренерго" та ДП "Гарантований покупець" підписати та затвердити у НКРЕКП акти приймання-передачі наданих послуг із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел за січень, травень, липень, жовтень 2021 року та за лютий–червень 2022 року

- заявили в НАЗК.

Нагадаємо

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) завершило підключення першої черги організацій до Єдиного порталу повідомлень викривачів. Агентство під'єднало до нового Порталу повідомлень викривачів 144 організації.

Володимир Омельченко

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