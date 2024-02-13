НАЗК підключило до нового Порталу повідомлень викривачів 144 організації
Київ • УНН
НАЗК завершило підключення першої черги органів до Єдиного порталу повідомлень викривачів.НАЗК завершило перший етап підключення 144 організацій, у тому числі антикорупційних органів, до Єдиного порталу повідомлень викривачів.
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) завершило підключення першої черги організацій до Єдиного порталу повідомлень викривачів. Про це пресслужба агентства відзвітувала на своєму офіційному сайті, передає УНН.
Так, доступ до Порталу вже отримали усі спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції – НАЗК, Національне антикорупційне бюро (НАБУ), Національна поліція України (НПУ), Офіс Генерального прокурора (ОГП), а також Державне бюро розслідувань (ДБР) та Вища рада правосуддя (ВРП). Відтепер працівники цих органів зможуть на спеціальному ресурсі повідомляти про факти корупції, свідками яких вони стали.
Деталі
Зазначається, що органи прокуратури, Нацполіції, НАБУ, ДБР та НАЗК також мають змогу забезпечити функціонування внутрішніх і регулярних каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень.
У НАЗК нагадали, що вони надають консультативну та практичну допомогу й закликали всі органи, інституції та організації подавати документи для доєднання до Порталу.
Протягом 60 робочих днів з дня запуску Порталу в промислову експлуатацію (з 6 вересня цього року) передбачено підключення усіх міністерств, центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом, а також Київську та обласні державні (військові) адміністрації. Йдеться про понад 50 органів.
Третьою чергою протягом 90 робочих днів до порталу доєднають й Апарат ВРУ, Секретаріат Кабінету Міністрів, Офіс Президента, апарати (секретаріати) РНБО, ЦВК, Рахункової палати, КСУ, державні компанії, що у сфері управління безпосередньо Кабінету Міністрів України тощо.
А вже після всеукраїнських установ до системи підключать й територіальні органи й установи обласного, міського, сільського та селищного значення.
Загалом до Порталу впродовж 180 робочих днів з дня запуску планують залучити понад 92 тисячі організації.
На початку року НАЗК виявило майже 30 корупціогенних факторів серед 392 правових актів уряду та законів06.02.24, 18:35 • 24658 переглядiв
Додатково
6 вересня 2023 року НАЗК запустило Єдиний портал повідомлень викривачів, на якому громадяни можуть повідомляти про факти корупції.
Зазначається, що цей спеціальний ресурс забезпечує анонімне надсилання повідомлень працівниками організацій про корупцію в їхніх організаціях або структурах – інформація зазначена у повідомленні оперативно надсилається її керівникам або уповноваженим підрозділам (особам) з питань запобігання та виявлення корупції.
Більше інформації про Єдиний портал повідомлень викривачів можна знайти тут:
- Порядок ведення Порталу
- Про запуск Порталу
- Графік підключення організацій до Порталу
- Хто такий викривач?
- Роз'яснення НАЗК щодо правового статусу викривача
- Практичний посібник по роботі з викривачами для уповноважених підрозділів ( осіб) з питань запобігання та виявлення корупці
НАЗК склало протокол на Шмигаля: прем’єр розголосив інформацію про викривача корупції11.01.24, 12:09 • 26852 перегляди