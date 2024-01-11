НАЗК склало протокол на Шмигаля: прем’єр розголосив інформацію про викривача корупції

Національне агентство з питань запобігання корупції склало протокол стосовно прем’єр-міністра Дениса Шмигаля за те, що він розголосив інформацію про викривача корупції. Протокол скерували для розгляду до суду. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу НАЗК.

Деталі

Як зазначається, прем’єр, попередньо розглянувши повідомлення про корупцію від працівника комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРІАЛ), дав доручення відповідним посадовим особам опрацювати таке повідомлення і за результатами поінформувати заявника та Кабмін.

Шмигаль доручив розглянути повідомлення щодо корупції, зокрема, голові КРАІЛ Івана Рудого. Дізнавшись про це, посадовець прийняв рішення про порушення дисциплінарного провадження стосовно викривача. Однак, відповідно до законодавства, як вказали в НАЗК, викривача не може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності чи піддано з боку його керівника або роботодавця іншим негативним заходам впливу. Встановивши факт таких дій, НАЗК склало протокол стосовно голови КРАІЛ 5 січня.

Таким чином прем’єр-міністр України вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 1728 КУпАП, оскільки незаконно розголосив інформацію про викривача, яка стала йому відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків - йдеться у повідомленні НАЗК.

Як повідомляється, НАЗК запросило прем’єр-міністра для ознайомлення з протоколом на 10 січня, але він не з'явився в зазначений термін та не повідомив про причини неявки.

Тому НАЗК скерувало протокол для розгляду до суду за місцем вчинення правопорушення.

"Якщо суд визнає Дениса Шмигаля винним у вчиненні адміністративного правопорушення, то на посадовця буде накладено штраф з позбавленням права обіймати певні посади на один рік, що буде підставою для внесення відомостей стосовно нього до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення", - вказали в НАЗК.

НАЗК не отримало від уряду 131 постанову для проведення антикорекспертизи: прем’єру внесли припис