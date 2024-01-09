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НАЗК не отримало від уряду 131 постанову для проведення антикорекспертизи: прем’єру внесли припис

НАЗК не отримало від уряду 131 постанову для проведення антикорекспертизи: прем’єру внесли припис

Київ • УНН

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НАЗК зобов'язало прем'єр-міністра Шмигаля усунути порушення антикорупційного законодавства після того, як не розглянуло 131 постанову уряду. Ці постанови стосуються сфер з високими корупційними ризиками.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло припис прем’єр-міністрові України Денису Шмигалю щодо усунення порушень вимог Закону України "Про запобігання корупції" через неотримання 131 постанови для проведення антикорупційної експертизи. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужба відомства. 

Протягом 2023 року Кабінет Міністрів України допустив прийняття 131 постанови з порушенням вимог ст. 55 Закону України "Про запобігання корупції" в частині ненадсилання проектів відповідних нормативно-правових актів для проведення антикорупційної експертизи

- йдеться у повідомленні НАЗК.

Деталі 

Як зазначається, серед цих постанов є низка таких, що стосуються суспільно важливих сфер життя. Зокрема, затвердження бюджетів фондів соціального страхування, забезпечення житлом деяких категорій громадян, питання щодо об’єктів культурної спадщини, питання ліквідації наслідків збройної агресії рф,  створення різних центрів підтримки та охорони цивільного населення тощо. 

Серед таких сфер також є ті, які є лідерами за кількістю корупційних ризиків. Зокрема, уряд не надіслав для проведення антикорекспертизи постанови, що стосуються питань митної сфери, перетину кордону, змін до порядків використання коштів тощо. 

"Національне агентство вимагає провести службове розслідування для встановлення причин та умов, що призвели до зазначених порушень, вжити заходів щодо їх усунення, а також притягнути до дисциплінарної відповідальності винних посадових осіб Кабінету Міністрів України та відповідних центральних органів виконавчої влади", - вказали в НАЗК. 

Доповнення

Приписи НАЗК є обов’язковими до виконання. За невиконання припису керівник органу, підприємства, установи, організації несе відповідальність, передбачену статтею 188-46 КУпАП.

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