НАПК не получило от правительства 131 постановление для проведения антикоррекспертизы: премьеру внесли предписание

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло предписание премьер-министру Украины Денису Шмыгалю по устранению нарушений требований Закона Украины "О предотвращении коррупции" из-за неполучения 131 постановления для проведения антикоррупционной экспертизы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-служба ведомства.

В течение 2023 года Кабинет Министров Украины допустил принятие 131 постановления с нарушением требований ст. 55 Закона Украины "О предотвращении коррупции" в части ненаправления проектов соответствующих нормативно-правовых актов для проведения антикоррупционной экспертизы - говорится в сообщении НАПК.

Детали

Как отмечается, среди этих постановлений есть ряд таких, которые касаются общественно важных сфер жизни. В частности, утверждение бюджетов фондов социального страхования, обеспечение жильем некоторых категорий граждан, вопросы по объектам культурного наследия, вопросы ликвидации последствий вооруженной агрессии рф, создание различных центров поддержки и охраны гражданского населения и тому подобное.

Среди таких сфер также есть те, которые являются лидерами по количеству коррупционных рисков. В частности, правительство не направило для проведения антикоррекспертизы постановления, касающиеся вопросов таможенной сферы, пересечения границы, изменений в порядки использования средств и тому подобное.

"Национальное агентство требует провести служебное расследование для установления причин и условий, которые привели к указанным нарушениям, принять меры по их устранению, а также привлечь к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц Кабинета Министров Украины и соответствующих центральных органов исполнительной власти", - указали в НАПК.

Дополнение

Предписания НАПК являются обязательными к исполнению. За невыполнение предписания руководитель органа, предприятия, учреждения, организации несет ответственность, предусмотренную статьей 188-46 КУоАП.

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