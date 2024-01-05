НАПК проверит президента "Энергоатома" Котина после расследования "Схем"

Национальное агентство по предупреждению коррупции начало мониторинг образа жизни президента "Энергоатома" Петра Котина. Об этом говорится в сообщении НАПК в ответ на обращение группы народных депутатов от "Голоса", пишет УНН.

Детали

В основу обращения нардепов легли факты из расследования "Схем" о том, что теща президента "Энергоатома" Петра Котина приобрела дом и землю под Киевом стоимостью около 7 миллионов гривен, а также три участка в селе на Киевщине стоимостью почти миллион гривен, официально не имея на то собственных доходов.

Национальное агентство осуществляет мониторинг образа жизни Котина П.Б., а приведенные в Вашем обращении факты будут учтены при проведении указанного мониторинга образа жизни, - говорится в письме за подписью главы НАПК Александра Новикова, которое опубликовал нардеп Ярослав Железняк в своем телеграмм-канале.

В соответствии с Законом Украины "О предотвращении коррупции", если НАПК установит несоответствие уровня жизни субъекта декларирования задекларированному им имуществу и доходам, это станет основанием для осуществления полной проверки его декларации.

Отмечается, что если в результате мониторинга будут выявлены коррупционные нарушения - НАПК должно сообщить об этом правоохранительные органы и другие уполномоченные субъекты.

Неуказанные доходы и не указана стоимость недвижимости: в НАПК назвали самые распространенные нарушения в декларациях