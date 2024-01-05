НАПК проверит президента "Энергоатома" Котина после расследования "Схем"
НАПК проверяет образ жизни президента "Энергоатома" Котина после того, как расследование выявило незадекларированные приобретения имущества его тещей.
Глава чечни кадыров предложил США снять санкции с его семьи в обмен на украинских пленных
кадыров предложил США освободить украинских заключенных в обмен на снятие санкций с его семьи. Конкретное количество пленных не разглашается.
Уничтожение Су-34 это очень серьезная потеря для россии - Игнат
Представитель Военно-воздушных сил Украины рассказал, как санкции мешают россии производить самолеты Су-34, что делает их потерю существенной.
Умеров обсудил с министром обороны Латвии наращивание производства БПЛА
Министры обороны Украины и Латвии Умеров и Спрудс обсудили наращивание производства БПЛА. Умеров выразил благодарность Латвии за поддержку.
Оккупанты не прекращают атак в направлении Синьковки, но успеха не имеют - Фитьо
Российские войска не прекращают атакующих действий в направлении Синьковки.
Пытался дать взятку коллегии судей, чтобы выйти из-под стражи: замглавы ФПУ сообщили о подозрении
Заместитель председателя ФПУ Саенко пытался подкупить судей за $150 тыс. , чтобы изменить условия содержания под стражей. Его обвиняют в подготовке к передаче неправомерной выгоды.
В Сумской области ищут диверсантов, жителей просят сообщать о подозрительных лицах
Служба безопасности Украины проводит контрдиверсионные операции в Сумской области для предотвращения разведывательно-подрывных угроз в условиях военного положения.
Mustang, преодолевающий лютые морозы: в чем особенность финского Арктического дизеля на WOG
Арктическое дизельное топливо Mustang на АЗК WOG выдерживает температуру до -40°C, обеспечивая надежность запуска и движения в экстремальный мороз.
Харьковщина готовится к ударам рф по критической инфраструктуре региона - Синегубов
По словам Олега Синегубова, российские войска могут атаковать объекты критической инфраструктуры Харькова, а местные власти готовят меры для защиты.
В Киеве ожидается снег и гололедица: в КГГА призвали водителей быть осторожными на дорогах
В Киеве ожидается гололедица, водителей призывают быть осторожными. Городская администрация предупреждает о гололедице 5-6 января из-за ожидаемого снега.