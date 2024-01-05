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НАЗК перевірить президента "Енергоатома" Котіна після розслідування "Схем"

НАЗК перевірить президента "Енергоатома" Котіна після розслідування "Схем"

Київ • УНН

 • 24322 перегляди

НАЗК перевіряє спосіб життя президента "Енергоатому" Котіна після того, як розслідування виявило незадекларовані придбання майна його тещею.

Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало моніторинг способу життя президента "Енергоатома" Петра Котіна. Про це йдеться у повідомленні НАЗК у відповідь на звернення групи народних депутатів від "Голосу", пише УНН.

Деталі

В основу звернення нардепів лягли факти з розслідування "Схем" про те, що теща президента "Енергоатома" Петра Котіна придбала будинок і землю під Києвом вартістю близько 7 мільйонів гривень, а також три ділянки у селі на Київщині вартістю майже мільйон гривень, офіційно не маючи на те власних доходів.

Національне агентство здійснює моніторинг способу життя Котіна П.Б., а наведені у Вашому зверненні факти будуть враховані під час проведення зазначеного моніторингу способу життя,

- йдеться у листі за підписом голови НАЗК Олександра Новікова, який опублікував нардеп Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі.
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Відповідно до Закону України "Про запобігання корупції", якщо НАЗК встановить невідповідність рівня життя суб’єкта декларування задекларованому ним майну і доходам, це стане підставою для здійснення повної перевірки його декларації.

Зазначається, що якщо в результаті моніторингу будуть виявлені корупційні порушення – НАЗК має повідомити про це правоохоронні органи та інші уповноважені суб’єкти.

Незазначені доходи та не вказана вартість нерухомості: у НАЗК назвали найпоширеніші порушення у деклараціях05.01.24, 15:02 • 26973 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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