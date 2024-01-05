НАЗК перевірить президента "Енергоатома" Котіна після розслідування "Схем"
Київ • УНН
НАЗК перевіряє спосіб життя президента "Енергоатому" Котіна після того, як розслідування виявило незадекларовані придбання майна його тещею.
Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало моніторинг способу життя президента "Енергоатома" Петра Котіна. Про це йдеться у повідомленні НАЗК у відповідь на звернення групи народних депутатів від "Голосу", пише УНН.
Деталі
В основу звернення нардепів лягли факти з розслідування "Схем" про те, що теща президента "Енергоатома" Петра Котіна придбала будинок і землю під Києвом вартістю близько 7 мільйонів гривень, а також три ділянки у селі на Київщині вартістю майже мільйон гривень, офіційно не маючи на те власних доходів.
Національне агентство здійснює моніторинг способу життя Котіна П.Б., а наведені у Вашому зверненні факти будуть враховані під час проведення зазначеного моніторингу способу життя,
Відповідно до Закону України "Про запобігання корупції", якщо НАЗК встановить невідповідність рівня життя суб’єкта декларування задекларованому ним майну і доходам, це стане підставою для здійснення повної перевірки його декларації.
Зазначається, що якщо в результаті моніторингу будуть виявлені корупційні порушення – НАЗК має повідомити про це правоохоронні органи та інші уповноважені суб’єкти.
Незазначені доходи та не вказана вартість нерухомості: у НАЗК назвали найпоширеніші порушення у деклараціях05.01.24, 15:02 • 26973 перегляди