НАЗК перевірить президента "Енергоатома" Котіна після розслідування "Схем"

Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало моніторинг способу життя президента "Енергоатома" Петра Котіна. Про це йдеться у повідомленні НАЗК у відповідь на звернення групи народних депутатів від "Голосу", пише УНН.

Деталі

В основу звернення нардепів лягли факти з розслідування "Схем" про те, що теща президента "Енергоатома" Петра Котіна придбала будинок і землю під Києвом вартістю близько 7 мільйонів гривень, а також три ділянки у селі на Київщині вартістю майже мільйон гривень, офіційно не маючи на те власних доходів.

Національне агентство здійснює моніторинг способу життя Котіна П.Б., а наведені у Вашому зверненні факти будуть враховані під час проведення зазначеного моніторингу способу життя,