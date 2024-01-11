НАПК составило протокол на Шмыгаля: премьер разгласил информацию об обличителе коррупции

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции составило протокол в отношении премьер-министра Дениса Шмыгаля за то, что он разгласил информацию об обличителе коррупции. Протокол направили для рассмотрения в суд. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Детали

Как отмечается, премьер, предварительно рассмотрев сообщение о коррупции от работника комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРИАЛ), дал поручение соответствующим должностным лицам проработать такое сообщение и по результатам проинформировать заявителя и Кабмин.

Шмыгаль поручил рассмотреть сообщения о коррупции, в частности, председателю КРАИЛ Ивану Рудому. Узнав об этом, чиновник принял решение о возбуждении дисциплинарного производства в отношении обличителя. Однако, согласно законодательству, как указали в НАПК, обличитель не может быть привлечен к дисциплинарной ответственности или подвергнут со стороны его руководителя или работодателя другим негативным мерам воздействия. Установив факт таких действий, НАПК составило протокол в отношении главы КРАИЛ 5 января.

Таким образом премьер-министр Украины совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 1728 КУоАП, поскольку незаконно разгласил информацию об обличителе, которая стала ему известна в связи с выполнением служебных обязанностей - говорится в сообщении НАПК.

Как сообщается, НАПК пригласило премьер-министра для ознакомления с протоколом на 10 января, но он не явился в указанный срок и не сообщил о причинах неявки.

Поэтому НАПК направило протокол для рассмотрения в суд по месту совершения правонарушения.

"Если суд признает Дениса Шмыгаля виновным в совершении административного правонарушения, то на чиновника будет наложен штраф с лишением права занимать определенные должности на один год, что будет основанием для внесения сведений в отношении него в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения", - указали в НАПК.

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