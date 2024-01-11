НАПК составило протокол на Шмыгаля: премьер разгласил информацию об обличителе коррупции
НАПК обвинило премьер-министра Шмыгаля в разглашении личности обличителя; дело передано в суд.
Эстония против ограничений на удары по России западным оружием - президент Эстонии
Президент Эстонии Алар Карис выступает против ограничений на использование Украиной западного оружия против России, выступая за неограниченную поддержку. Эстония обещает предоставить Украине 1,2 млрд евро помощи до 2027 года.
На следующей неделе на Давосе США хотят услышать от Зеленского четкий план ведения войны - Bloomberg
В швейцарском Давосе на следующей неделе советник президента США Джейк Салливан и Владимир Зеленский должны обсудить военную стратегию на ближайший год.
В Германии продолжаются фермерские протесты: Бундестаг предлагает аграриям переговоры
Немецкие фермеры продолжают протестовать против планов правительства сократить сельскохозяйственные субсидии.
Ракетоносители выведены россией с моря в пункты базирования - Силы обороны Юга
россия держит шесть кораблей в Черном и Азовском морях; ракетоносители вернулись на базу.
Эксперт рассказал о двух сценариях, по которым может развиваться ситуация с курсом гривны
Эксперт очертил два сценария для курса гривны: он может ослабнуть без макрофинансовой помощи или стабилизироваться, если помощь будет получена.
Украина нуждается в большем и лучшем вооружении - президент Эстонии
Эстония обещает предоставить Украине 1,2 млрд евро помощи до 2027 года. Президент Карис призывает к большей солидарности и поддержке Украины.
Наев показал, как на севере обустраивают оборонительные рубежи
Украина укрепляет свою северную оборону инженерными заграждениями и мобильной противовоздушной обороной на фоне угроз со стороны России, заявил Сергей Наев.
Потребление электричества снижается на фоне потепления, но днем прогнозируется дефицит - Укрэнерго
Потребление электроэнергии в Украине несколько снизилось из-за потепления, но остается на сезонном максимуме, с прогнозом 1% дефицита в часы пик.
В оккупированном Мелитополе более 35 тысяч украинцев отказались от российских паспортов - Федоров
В Мелитополе более 35 000 жителей отказались от российского гражданства; 70 000 подвергаются враждебным преследованиям.