НАПК подключило к новому Порталу сообщений обличителей 144 организации

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) завершило подключение первой очереди организаций к Единому порталу сообщений обличителей. Об этом пресс-служба агентства отчиталась на своем официальном сайте, передает УНН.

Так, доступ к Порталу уже получили все специально уполномоченные субъекты в сфере противодействия коррупции - НАПК, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), Национальная полиция Украины (НПУ), Офис Генерального прокурора (ОГП), а также Государственное бюро расследований (ГБР) и Высший совет правосудия (ВСП). Отныне работники этих органов смогут на специальном ресурсе сообщать о фактах коррупции, свидетелями которых они стали. - сообщили в НАПК.

Детали

Отмечается, что органы прокуратуры, Нацполиции, НАБУ, ГБР и НАПК также имеют возможность обеспечить функционирование внутренних и регулярных каналов сообщения о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений.

В НАПК напомнили, что они оказывают консультативную и практическую помощь и призвали все органы, учреждения и организации подавать документы для присоединения к Порталу.

В течение 60 рабочих дней со дня запуска Портала в промышленную эксплуатацию (с 6 сентября этого года) предусмотрено подключение всех министерств, центральных органов исполнительной власти со специальным статусом, а также Киевскую и областные государственные (военные) администрации. Речь идет о более 50 органах. - отметили в НАПК.

В третью очередь в течение 90 рабочих дней к порталу присоединят и Аппарат ВРУ, Секретариат Кабинета Министров, Офис Президента, аппараты (секретариаты) СНБО, ЦИК, Счетной палаты, КСУ, государственные компании, которые в сфере управления непосредственно Кабинета Министров Украины и тому подобное.

А уже после всеукраинских учреждений к системе подключат и территориальные органы и учреждения областного, городского, сельского и поселкового значения.

Всего к Порталу в течение 180 рабочих дней со дня запуска планируют привлечь более 92 тысяч организаций.

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Дополнительно

6 сентября 2023 года НАПК запустило Единый портал сообщений обличителей, на котором граждане могут сообщать о фактах коррупции.

Отмечается, что этот специальный ресурс обеспечивает анонимную отправку сообщений работниками организаций о коррупции в их организациях или структурах - информация указанная в сообщении оперативно направляется ее руководителям или уполномоченным подразделениям (лицам) по вопросам предотвращения и выявления коррупции.

Больше информации о Едином портале сообщений обличителей можно найти здесь:

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