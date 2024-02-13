НАПК подключило к новому Порталу сообщений обличителей 144 организации

Эксклюзив
Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
  •  45989 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

Эксклюзив
ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  144807 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

Эксклюзив
Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
12.02.24  •  175892 просмотра

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

Эксклюзив
Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
12.02.24  •  174480 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

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Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  280470 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

Эксклюзив
Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  333230 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

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Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  273582 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  302417 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

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Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  325688 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

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Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  256739 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

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Новости по теме

НАПК подключило к новому Порталу сообщений обличителей 144 организации

НАПК завершило подключение первой очереди органов к Единому порталу сообщений обличителей. НАПК завершило первый этап подключения 144 организаций, в том числе антикоррупционных органов, к Единому порталу сообщений обличителей.

Криминал и ЧП •   •  7759 просмотра
НАПК подключило к новому Порталу сообщений обличителей 144 организации

Правительство провело заседание на Востоке: Шмыгаль назвал главные приоритеты на 2024 год

Правительство провело совещание на Востоке, на котором премьер-министр Денис Шмыгаль назвал защиту государства от российских оккупантов и укрепление армии главными приоритетами на 2024 год.

Война •   •  12805 просмотра
Правительство провело заседание на Востоке: Шмыгаль назвал главные приоритеты на 2024 год

россияне на оккупированных территориях издеваются над местными, которые говорят на украинском - омбудсмен

российские оккупационные войска в Херсонской области дважды избили и задержали украинку за то, что она разговаривала на украинском языке.

Общество •   •  11763 просмотра
россияне на оккупированных территориях издеваются над местными, которые говорят на украинском - омбудсмен

Правительство согласовало назначение Сергея Гайдая на должность председателя Мукачевской РГА

Кабинет Министров Украины согласовал назначение Сергея Гайдая новым председателем Мукачевской районной государственной администрации.

Политика •   •  12946 просмотра
Правительство согласовало назначение Сергея Гайдая на должность председателя Мукачевской РГА

Новый вид кибербуллинга: Лубинец обратился к Минобразования и Нацполиции

Омбудсмен обратилась в Министерство образования и Национальную полицию с просьбой защитить детей от кибербуллинга в социальных сетях, где размещаются фотографии школьников вместе с унизительными комментариями и призывами к давлению.

Общество •   •  14266 просмотра
Новый вид кибербуллинга: Лубинец обратился к Минобразования и Нацполиции

Херсон снова атакуют оккупанты: в городе раздаются взрывы

В Херсоне раздавались взрывы. Армия рф атакует с временно оккупированного левого берега.

Война •   •  14059 просмотра
Херсон снова атакуют оккупанты: в городе раздаются взрывы

За неделю "Армия дронов" ликвидировала более 300 оккупантов и более 100 единиц военной техники рф

По словам министра цифровой трансформации Украины, украинские ударные беспилотники уничтожили более 300 российских солдат и более 100 единиц военной техники за прошедшую неделю.

Война •   •  13134 просмотра
За неделю "Армия дронов" ликвидировала более 300 оккупантов и более 100 единиц военной техники рф

НМТ-2024: обнародовали демонстрационные тесты

Специалисты подготовили демонстрационные версии предметных тестов, которые являются составляющими запланированного в Украине национального мультипредметного тестирования на 2024 год.

Общество •   •  12415 просмотра
НМТ-2024: обнародовали демонстрационные тесты

Украина не меняла статус 65 воинов, которых рф объявила якобы погибшими в Ил-76 - ГУР

Украина считает, что 65 военнослужащих, которых россия объявила погибшими в авиакатастрофе Ил-76, все еще остаются военнопленными.

Война •   •  12431 просмотра
Украина не меняла статус 65 воинов, которых рф объявила якобы погибшими в Ил-76 - ГУР

В Полтавской области восстановлено газоснабжение во все дома после утечки на газопроводе - ОВА

Газоснабжение было восстановлено к около 1 500 потребителей в двух населенных пунктах Полтавской области Украины после ликвидации утечки газа на газопроводе, произошедшей 12 февраля.

Общество •   •  12343 просмотра
В Полтавской области восстановлено газоснабжение во все дома после утечки на газопроводе - ОВА