В начале года НАПК выявило почти 30 коррупциогенных факторов среди 392 правовых актов правительства и законов

НАПК выявило ряд коррупционных рисков в законах Украины об изменениях процедур банкротства и либерализации рынка земель. Подтверждается мониторинг 300 проектов актов Кабинета министров Украины (КМУ) и 92 законопроектов. Об этом передает УНН с ссылкой на Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Контекст

НАПК обнародовало доклад о проведении в январе 2024 года мониторинга 392 проектов нормативно-правовых актов (НПА). Речь идет о 300 проектах актов Кабинета министров Украины (КМУ) и 92 законопроектах.

По результатам проведенного мониторинга были выявлены коррупционные риски в семи проектах НПА и, соответственно, проведено семь антикоррупционных экспертиз. Было выявлено 28 коррупциогенных факторов и предоставлено 40 рекомендаций по их устранению - говорится в сообщении.

Детали

В частности проанализирован проект постановления КМУ "О реализации экспериментального проекта по восстановлению многоквартирных домов" (Мининфраструктуры).

НАПК предлагает определить процедуру реализации экспериментального проекта по восстановлению многоквартирных домов, поврежденных в результате боевых действий, ..., вызванных вооруженной агрессией российской федерации, в частности:

уполномочить областные и столичную администрации по предложениям органов местного самоуправления сформировать предложения по объектам независимо от формы собственности, подлежащих восстановлению в целях экспериментального проекта, и направить их в Мининфраструктуры;

предусмотреть рассмотрение полученных предложений и формирование перечня объектов в целях восстановления Комиссией при Мининфраструктуры;



определить отдельные условия проведения публичных закупок в целях эксперимента.



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Также был выявлен ряд коррупционных рисков в проектах законов.

Например, проект закона "О внесении изменений в Кодекс Украины по процедурам банкротства относительно усовершенствования отдельных его положений" (разработчик - Министерство юстиции);

проект Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно либерализации рынка земель и земельных отношений", (разработчик - Министерство аграрной политики и продовольствия Украины).

Как указывается, выводы антикоррупционной экспертизы направлены разработчикам для рассмотрения.

Напомним,

НАПК сообщило, что во время декларационных кампаний 2021 и 2022 годов чиновники подали почти 1,5 миллиона деклараций, из которых 744,6 тысячи - в 2021 году и 712,9 тысячи - в 2022 году.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции призывает государственных воздержаться от нецензурной лексики в публичных высказываниях.

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